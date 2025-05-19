На панамском острове Хикарон ученые засняли на видео самцов обезьян-капуцинов, ворующих и носящих на спине детенышей приматов другого вида. Самцы это делают от скуки — они не ухаживают за похищенными детьми, которые в итоге погибают, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

На Хикароне обитает изолированная популяция весьма любопытных обезьян — белолицых капуцинов (Cebus capucinus imitator). Ученые под руководством Зои Голдсборо из Института поведения животных Общества Макса Планка с 2017 года ведет наблюдение за поведенческими особенностями этих приматов с помощью реагирующих на движение видеокамер. В 2022 году, просматривая снятые кадры, зоолог заметила нечто странное — самца капуцина, который носил на спине детеныша обезьяны другого вида — колумбийского ревуна (Alouatta palliata coibensis).

Такое поведение ранее не отмечалось среди капуцинов, поэтому ученые бросили все силы на разгадку феномена. Для этого они пересмотрели десятки тысяч фотографий и видеозаписей, сделанных камерами за прошлые годы, и заметили на них четырех разных детенышей ревунов, носимых одним и тем же самцом капуцина, которого прозвали Джокером. Это вызвало дополнительные вопросы — где Джокер брал чужих детенышей, и главное — зачем?

Поначалу ученые предположили, что стали свидетелями «усыновления». В 2006 году был описан случай усыновления парой капуцинов обезьяны-игрунки, которую вырастили до взрослого состояния. Но с этой гипотезой вышла сложность — обычно такое поведение встречается среди самок, которые «практикуются» таким образом в ухаживании за детьми. «Тот факт, что самец был единственным, кто носил этих детей, был главной загвоздкой», — пояснила Голдсборо.

Однако на кадрах, снятых спустя пять месяцев, ученые заметили переноску других детенышей ревунов, и специалист по этому виду приматов подтвердил, что это были разные особи. При этом пристальное изучение кадров показало, что их носили на спине уже пять разных самцов.

Всего на протяжении последующих 15 месяцев пять капуцинов были замечены за переноской 11 детенышей ревунов, которая длилась максимум 9 дней. Камеры засняли, как детеныши сами забирались на спину капуцинам, в то время, как те занимались своими обычными делами.

«Полная хронология показала нам восхитительную историю того, как одна особь обрела случайную привычку, которая ускоренно стала передаваться другим молодым самцам», — пояснил соавтор исследования Брендан Баррет. По словам ученых, они стали свидетелями распространения социальной традиции, или «культурной причуды», которая передается от особи к особи с помощью социального обучения.

Все детеныши были возрастом менее четырех недель, и, по-видимому, были похищены у родителей, которые также попадали на камеры и издавали призывные звуки. Камеры зафиксировали смерть как минимум четырех детенышей — у «опекунов» не было грудного молока, необходимого малышам. «Все детеныши ревунов поначалу выглядели здоровыми, но со временем их состояние заметно ухудшалось. Как минимум 4 детеныша погибли, очевидно, от истощения. Троих носили как минимум день после их смерти. Мы не наблюдали ни причинения вреда, ни поедания детенышей ревунов, — говорится в работе. — Как капуцины похищают ревунов, остается неясным, поскольку наши камеры-ловушки не фиксируют активность на деревьях, где скорее всего происходят похищения».

Ученые обратили внимание, что лишь самцы капуцинов с этого острова додумались использовать каменные орудия для разбивания орехов и раковин. Поэтому, предположили они, причиной развития необычных особенностей поведения может быть скука.

Самцы не имеют никаких выгод от ухаживания за чужими детьми, не играют с ними, не обижают, и не привлекают большего внимания со стороны других членов группы, отмечают ученые: