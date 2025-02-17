Газета The New York Times (NYT) опубликовала мнения западных экспертов о том, что могло бы войти в соглашение России и Украины в ходе потенциальных мирных договоренностей.

Издание приводит в пример проект сделки, которую разработала группа экспертов во главе с профессором международного права из Кембриджа Марком Веллером. Так, аналитики предложили следующие вероятные компромиссы между властями России и Украины:

Развертывание на территории Украины небольших международных сил (7500 человек) для поддержания мира на линии фронта. При этом военный контингент должен быть представлен странами, приемлемыми как для Москвы, так и для Киева. Немедленное введение санкций против любой из сторон, если та возобновит боевые действия. Вместе с тем Украина сможет проводить ограниченные совместные учения с другими странами и сотрудничать с ними в области производства оружия и военной подготовки. Украина отказывается от постоянного размещения иностранных войск на своей территории, но при этом может разместить у себя небольшое количество технического персонала. Украина соглашается на запрет использования ракет с дальностью полета более 250 км.

NYT также допускает, что Россия согласится на вступление Украины в Евросоюз, но не в НАТО. Кроме того, стороны могли бы договориться о заморозке боевых действий по линии фронта. Издание предполагает, что территориальные споры между Москвой и Киевом можно решить мирным путем в течение 10-15 лет.

По мнению директора Женевского центра политики безопасности Томаса Гремингера, мир между Россией и Украиной возможно установить в три этапа:

Договоренность о «линии соприкосновения» между российской и украинской территориями. Создание буферной зоны для предотвращения возобновления боевых действий. Привлечение обеих сторон к ответственности за нарушение режима прекращения огня.

Гремингер добавил, что видит три переговорных направления по урегулированию конфликта между Россией и Украиной: американо-российское, российско-украинское и российско-европейское.