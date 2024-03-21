Жители Нижнего Новгорода жалуются на неприятный запах, в Омске ищут прирученного голубя, а в Челябинской области двух подруг отправили в колонию за похищение человека. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье ликвидировали пожар в доме из-за заряжающегося телефона. Как сообщает УМЧС, огонь уничтожил 50 кв метров помещений. Пострадавших нет, пишет newstracker.ru.

Ростовская область

В Ростовской области местного жителя приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 2,5 млн рублей за дачу взятки главному архитектору Таганрога. По информации rostovgazeta.ru, в октябре 2022 года он хотел за 500 тысяч рублей получить разрешение на ввод в эксплуатацию здания при наличии серьезных недостатков конструкции.

Волгоградская область

В Жирновске начальницу отдела приставов уличили в мошенничестве. Как пишет novostivolgograda.ru, руководителя райотдела службы судебных приставов подозревают в фиктивном приеме на работу сотрудника.

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода жалуются на сильный запах канализации в центре города. При этом, местные коммунальщики говорят, что в этом районе не было аварий, пишет newsnn.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге мужчина выстрелил в остановку, где находились люди. По данным 56orb.ru, пострадавших нет. Правоохранители сейчас разыскивают стрелка, а городские власти пообещали, что остановку скоро починят — заменят треснутое стекло.

Омская область

В Омске ищут потерявшегося голубя по кличке Себас. Хозяин сообщил в местном паблике, что птица приручена и знает команды, пишет gorod55.ru.

Башкирия

В Уфе обнаружили подпольный цех по производству алкогольных напитков. Правоохранители изъяли с места преступления 1,5 тыс. литров спирта, сообщает mkset.ru. По данным следствия, в прошлом году местный житель приобрел у неизвестного поставщика крупную партию спирта и перевез ее в свой гараж, где занялся незаконной торговлей.

Хабаровский край

Дело о госизмене было возбуждено в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре. По данным transsibinfo.com, он связался с украинскими спецслужбами через интернет и планировал передать информацию, которая помогла бы совершить диверсию на оборонном предприятии военно-промышленного комплекса в регионе.

Новосибирск

В Новосибирске двое детей оказались заблокированы в квартире. По информации atas.info, соседи услышали плач и вызвали спасателей. Выяснилось, что двойняшки не могли открыть дверь, которая захлопнулась. Детей передали матери, они не пострадали.

Челябинская область

Двух жительниц Каслей (Челябинская область), которые похитили женщину и заставили ее копать могилу, отправили в колонию. По информации kursdela.biz, две подруги похитили женщину в поселке Кисегач. В багажнике автомобиля они увезли ее в Касли и заперли в квартире, где стали избивать. После они увезли похищенную в лес, стали угрожать ей убийством и даже заставили рыть могилу руками. При этом они продолжили избивать похищенную. После они оставили женщину в лесу, а сами уехали.

ХМАО

В ХМАО обсудили законопроект, согласно которому подросткам запретят доступ в вейп-шопы и кальянные. Нарушителей ждет наказание, сообщает muksun.fm.

Пермский край

Пермяку назначили 50 часов обязательных работ за высказывания, касающиеся массового убийства в ПГНИУ. По данным properm.ru, наказание мужчина получил по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Красноярский край

В одном из красноярских магазинов местный житель угрожал кассиру прострелить ногу за отказ продать водку. По данным издания prmira.ru, в отношении злоумышленника составлен протокол о мелком хулиганстве.