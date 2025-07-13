Воздушный гимнаст из Эфиопии упал с шестиметровой высоты во время репетиции в Большом Московском цирке. Директор учреждения Эдгар Запашный сообщил, что молодой человек получил травму из-за ошибки коллеги — пассировщика, который должен был страховать артиста на манеже.

В пресс-службе цирка рассказали, что акробаты выполняли трюк на качелях Russian Swing. Артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, продолжил вращение и ударился головой о манеж.

Как объяснил Запашный, вращение акробата на земле должен был остановить пассировщик, «подставив собственный корпус», но он с этой задачей не справился.

«Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда, по инерции, продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже — остановить это вращение, подставив собственный корпус. <…> [На репетиции пассировщик] пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — написал директор Большого Московского цирка в своем телеграм-канале.

Запашный добавил, что на площадке дежурил врач, который оказался рядом с пострадавшим спустя несколько секунд после неудачного приземления. В цирке заверили, что гимнасту оказывают всю необходимую помощь, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Baza пишет, что в результате падения акробат получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом позвоночника в двух местах. Телеграм-канал «112» указывает, что гимнаста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, пострадавший — 19-летний гражданин Эфиопии, который приехал в Москву на гастроли. Mash утверждает, что его зовут Демиесие Дагим Абель. По информации канала, он приехал в Москву на три дня для участия в фестивале «Идол».