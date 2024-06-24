Пожар произошел на территории Научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в наукограде Фрязино в Московской области, в здании проводится эвакуация. Об этом сообщили телеграм-каналы «112», Baza и «Осторожно новости».

По их данным, возгорание произошло в главном здании НИИ, огонь распространился на несколько этажей.

Спасатели пытаются добраться до людей, которые остались внутри института. Оставшиеся в здании из-за нехватки кислорода «выбивают окна, машут руками, просят о помощи».

По информации телеграм-канала Shot, на седьмом этаже института оказались заблокированы семь человек. Канал «112» написал со ссылкой на источник о девяти людях, заблокированных на восьмом этаже, а также об одном спасенном сотруднике НИИ.

В МЧС сообщили RTVI, что сотрудники ведомства по лестничным маршам вывели из здания одного человека.

По уточненным данным, огнем охвачены четыре этажа — с пятого по восьмой.

«Усилия сосредоточены на спасение людей и тушение пожара. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление», — пояснили RTVI в пресс-службе министерства, отметив, что по предварительной информации, в здании находятся еще девять человек.

В МЧС добавили, что на месте пожара в подмосковном Фрязино работают более 100 человек и 40 единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 3,5 тыс.кв.м.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» передает, что пожар начался в середине здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ситуацию, написал в своем телеграм-канале, что огонь охватил с пятого по седьмой этажи.

Глава региона также подтвердил, что спасателям удалось эвакуировать по лестничным маршам одного человека.

«Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда», — написал он.