В селе Березовское Курагинского района Красноярского края женщина скончалась во время конкурса по поеданию масленичных блинов. Полиция проводит проверку.

Как пишет телеграм-канал «Взгляд Инфо», приехавшие врачи не смогли помочь женщине. В полиции сообщили, что проводят проверку, причина смерти устанавливается.

Телеграм-канал «112» пишет, что погибшая — 36-летняя Наталья Алатова. Она приехала в Березовское на празднование Масленицы, где «прилично приняла на грудь», после чего приняла участие в конкурсе на скоростное поедание блинов.

«Пока оппоненты возились со своими порциями, Наталья буквально запихивала блины себе в горло, не прожевывая. Незадолго до победы за явным преимуществом начала задыхаться. Медики, дежурившие на празднике, пытались освободить дыхательные пути, но блинов внутри Наташи было столько, что они просто не успели. Женщина забила пищевод до середины», — утверждается в посте.

«112» отмечает, что мероприятие было организовано с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Источник РЕН ТВ также заявил, что женщина «запихивала» еду себе в рот и в какой-то момент стала задыхаться. Дежурившие врачи «пытались извлечь блины, но их столько было, что не успели», добавил собеседник телеканала.

«Комсомольская правда» пишет, что оказать первую помощь россиянке «никто из оказавшихся рядом людей не смог». Скорая, по данным издания, приехала приблизительно через полчаса. К этому времени женщина уже была мертва, говорится в материале.

Схожая история произошла в феврале 2023 года в санатории «Коммунальник» в Омской области. Тогда у 38-летней женщины во время конкурса по поеданию масленичных блинов «застряла в горле пища», она «вдруг посинела и начала задыхаться». Дежурный врач не смог ей помочь, а сотрудники приехавшей скорой лишь констатировали смерть.