В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», — написал глава региона.

По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее, 11 сентября, город Энергодар и окрестные населенные пункты также были обесточены из-за повреждения ЛЭП. 21 ноября на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Все блоки станции были остановлены и находились в состоянии «холодный останов». Линия возобновила работу спустя два дня.