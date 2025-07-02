Запретить в России отчисления в пользу иностранных исполнителей, которые критиковали СВО, технически сложно. Об этом RTVI заявил поэт, критик и бывший член авторского совета РАО Александр Вулых. Он также призвал избегать «навешивания ярлыков».

«Суммы внушительные»

2 июля сенатор Дмитрий Ворона заявил, что представители бизнеса Крыма и новых регионов России выступают «категорически против» того, чтобы Российское авторское общество взимало с них отчисления за использование песен зарубежных певцов. По его словам, речь идет о «внушительных суммах»: «Одно из заведений должно сейчас заплатить 200 тысяч рублей за исполнение 10 песен».

Ворона отметил, что речь идет о тех исполнителях, которые «открыто осуждают Россию, не признавая вхождения в Российскую Федерацию ни республики Крым, ни Севастополя, ни воссоединенных субъектов, даже выступают за отмену русской культуры».

Его идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она поручила комитетам парламента рассмотреть вопрос с профильными ведомствами.

«Давайте запретим Вагнера»

Вулых в беседе с RTVI назвал предложение сенатора «вопросом довольно сложным». Он отметил, что в новых регионах «и так неразбериха с авторскими».

«Я очень скептически отношусь к таким популистским шагам, потому что можно такое предложить, но это сложные взаимоотношения — авторское право. Что касается запретов — нужно хорошо разбираться в этом деле. Давайте запретим, не знаю, группу The Beatles, потому что Маккартни, например, где-то что-то сказал? Такие разговоры, о которых идет речь, конкретики не имеют», — сказал Вулых.

Он подчеркнул, что то, что предложил сенатор — это «сложно и невозможно».

«Люди непрофессиональные — не в курсе всех этих моментов и тонкостей, и они думают, что это так вот легко. Человек мог напиться и чего-то там сказать. А по большому счету, он никаких враждебных действий не совершал. Очень просто взять и повесить ярлык на кого-то. Тем более — на зарубежного исполнителя. А люди любят музыку и слушают. Нельзя навязывать то, что искусственно», — сообщил Вулых.

Поэт подчеркнул, что гораздо важнее то, что та или иная музыка приносит людям позитивные эмоции, а не то, что «кто-то что-то где-то сказал».

«Когда речь идет о гении и злодействе, [то встает вопрос] — может злодей написать прекрасную музыку? Конечно, и эту музыку будут слушать. Давайте запретим Вагнера или кого там еще Гитлер любил?», — сообщил Вулых.

Эксперт отметил, что если артист открыто выражает враждебность к России или ее политике, то вопрос о выплатах становится актуальным, однако каждый случай следует рассматривать индивидуально. Также он напомнил о трудностях российских авторов.

«Однажды Валерия Меладзе спровоцировал провокатор, и Валера сказал какую-то фразу. Сейчас висит непонятная ситуация, а ведь мог бы быть одним из самых популярных русскоязычных исполнителей в мире. И как быть? Навешивание ярлыков — это очень опасная штука» — задался вопросом Вулых.

Собеседник RTVI напомнил, что ранее кто-то пустил слух, что певец Леонид Агутин «куда-то перечисляет деньги на что-то, и пошла такая волна».

«Это же все бездоказательно. Так можно и оклеветать людей, которые таковыми отнюдь не являются. <…> Бывает, что люди выступают с инициативами, потому что им нужно показывать работу — депутатам и так далее. А работа должна быть не показушной, а осмысленной, правильной. Которая, с одной стороны, экономику будет поднимать и укреплять, а с другой стороны — и настроение людей. Когда всякий раз идут какие-то запреты, то надо хорошо думать — что мы запрещаем, зачем, для чего?» — заключил эксперт.