Российскому авторскому обществу (РАО) нужно запретить взимать отчисления с отечественных предпринимателей за использование песен иностранных артистов, враждебно настроенных к России. Об этом на заседании Совета Федерации заявил сенатор Дмитрий Ворона со ссылкой на участников рынка в Крыму и новых регионах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила двум комитетам обсудить эту инициативу с профильными ведомствами.

«В последнее время я часто получаю сведения от бизнеса Республики Крым, Севастополя и воссоединенных регионов об попытках взыскания с них крупных отчислений в пользу Российского авторского общества за исполнение песен Майкла Джексона, Элтона Джона, Фрэнка Синатры, Эда Ширана, Ланы Дель Рей и прочих других исполнителей иностранных. Суммы внушительные. Примерно одно из заведений должно будет заплатить 200 тыс. рублей за единоразовое исполнение 10 песен», — сообщил Ворона.

По словам сенатора, по этому поводу уже подан иск в один из крымских судов. «Причем размер компенсации за нарушение их прав из расчета 20 тыс. рублей за одно произведение недружественного исполнителя установлен постановлением авторского совета Российского авторского общества», — отметил он.

Ворона добавил, что большинство из тех исполнителей, в пользу которых РАО собирает отчисления, «открыто осуждают Россию, не признавая вхождения в Российскую Федерацию ни республики Крым, ни Севастополя, ни воссоединенных субъектов, даже выступают за отмену русской культуры».

«И это вопрос больше политики, чем права. Прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна, поручить комитетам по науке, образованию, культуре и экономической политике провести совещание с профильными министерствами и представителями РАО, бизнеса наших регионов, чтобы разобраться в этом вопросе, выработать совместное решение», — добавил он.

Матвиенко поддержала эту идею и дала поручение двум комитетам Совфеда — по культуре, а также по экономической политике — изучить этот вопрос и выработать позицию, после чего изложить ее Минкульту и другим профильным ведомствам.

Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании заявила, что в учреждениях культуры «не должны звучать те песни тех исполнителей, которые так категорично настроены против России».

«Должна звучать та история, те мелодии, которые прославляют нашу страну», — добавила она. Гумерова отметила, что обсудят с представителями РАО этот вопрос.

Российское авторское общество уполномочено собирать, распределять и выплачивать вознаграждение за публичное исполнение и проигрывание музыкальных произведений. В сентябре 2024 года «Ведомости» сообщили, что в 2023 году РАО собрало для правообладателей 3,7 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в 2022 году (3,2 млрд рублей), отмечала газета. При этом общая сумма выплат российским и иностранным авторам увеличилась на 27%, достигнув 2,5 млрд рублей.

В январе 2025 года Минкульт представил законопроект с порядком выплат за разные формы использования «сиротского» контента. В ситуации, когда есть возможность определить количество прослушиваний, ведомство предложило платить за первые 300 тыс. прослушиваний по 40 копеек за каждое из них, от 300 тыс. до 1,5 млн прослушиваний — по 29 копеек, от 1,5 млн до 3 млн — по 10 копеек. Далее размер платежей постепенно сокращается до 4 копеек. Национальная федерация музыкальной индустрии, как писал РБК, назвала такие расценки не соответствующими рынку и предложила повысить их: платить по 40 копеек за каждое из первых 300 тыс. прослушиваний, за каждое последующее — по 20—30 копеек.