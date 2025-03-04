Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу детям энергетиков. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил RTVI, что такая мера поможет усложнить доступ молодежи к этому напитку.

Документ поддержали 400 депутатов, один выступил против, еще один воздержался. В случае реализации законопроекта нарушителям будут грозить штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. — для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей — для юрлиц.

«Здесь вопрос в том, что есть норма, которая запрещает продажу. И если не будет ответственности, то она вообще работать не будет. Я уверен, что это [ужесточение наказания] сократит потребление энергетиков. Может быть, не так кардинально, как хотелось бы, но в любом случае продавцы будут ответственно подходить к своим обязанностям», — сказал Куринный.

В любом случае, продолжил он, увеличение штрафа «снизит доступ» молодежи к этим «очень даже вредным продуктам, которые влияют и на формирование в будущем их нервно-психических функций, и на формирование других самых разных систем организма».

«Некоторые школьники говорили, что они три банки энергетиков в день употребляют, особенно когда готовятся к экзаменам. К сожалению, стало нормой, когда школьник идет с этой банкой и попивает это вещество», — сказал парламентарий.

Во время рассмотрения законопроекта его автор, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила сожаление, что это максимальный размер штрафов и выше их поднять нельзя.

При этом она рассказала, что планируется ввести уголовное наказание за продажу детям энергетиков: «Мы об этом не просто подумываем, мы намереваемся это сделать».

По ее мнению, энергетики нужно запретить продавать не только детям, но и взрослым.

Во время дискуссии депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, чо сомневается насчет эффективности запрета продажи энергетиков. Он добавил, что тогда придется запрещать и кофе с чаем как бодрящих напитков.

«И если идти по этой логике, то придется вспомнить название фильма Кшиштофа Занусси “Жизнь как смертельное заболевание, передаваемое половым путем” и задуматься о том, а не следует ли нам вообще запретить жизнь, поскольку от нее рано или поздно все умирают», — сказал Вассерман.

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Теперь продавец обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если сомневается, что тому есть 18 лет, а документов у него при себе нет.

Кроме того, свои правила в этом вопросе будут устанавливать региональные власти. Например, они смогут «установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, в том числе при проведении спортивных соревнований», рассказала в ходе обсуждения документа депутат Госдумы Надежда Школкина.

Также, согласно принятому закону, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.