В рекламе энергетических напитков может появиться предупреждение о вреде здоровью при их чрезмерном употреблении. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко от главы комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина.

Такая инициатива была согласована Федеральной антимонопольной службой с профильными министерствами. Официальные представители ФАС подтвердили, что парламентариям направили документ, содержащий такое предложение. В аппарате Григоренко также подтвердили получение письма, сообщает РБК.

«Несмотря на то что сами по себе безалкогольные тонизирующие напитки не являются опасным или вредным продуктом, мы поддерживаем идею специального предупреждения потребителей в рекламе о том, что безалкогольные энергетические напитки нужно потреблять умеренно», — заявил глава Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

В тексте письма идет речь о том, чтобы внести в закон «О рекламе» изменения, которые уже были согласованы с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. В случае, если предложение будет одобрено, соответствующая маркировка станет обязательной в рекламе энергетиков.

В частности, производителей напитков обяжут добавить в радиорекламу аудиозапись с предупреждением о вреде здоровью, длительность которой должна будет составлять не меньше трех секунд. Для видеоформатов длительность составит не менее пяти секунд, а в статичном формате эта информация должна будет занимать не менее 10% рекламной площади.

«На наш взгляд, важно соблюсти гармоничный баланс для стимулирования разумного потребления и не допустить «демонизации» категории энергетических напитков», — добавил Новиков.

Инициатива ФАС обсуждалась в ходе совещания членов комитета Госдумы по экономической политике, в центре которого находилась регламентация запрета продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним. С марта 2025 года продавцы получат право требовать у покупателей документ, подтверждающий их возраст, не смогут торговать энергетиками в упаковках, объем которых превышает 0,5 л.

Региональные власти смогут сами определять список объектов, где будет введен запрет на торговлю безалкогольными тонизирующими напитками, а также время, когда такая торговля будет разрешена.