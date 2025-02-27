Утром 27 февраля мужчина бросил на крыльцо здания самарского правительства неустановленное взрывное устройство, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«27 февраля в 5.30 мужчина бросил на крыльцо здания Правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД), в результате разрыва которого была повреждена тротуарная плитка», — говорится в сообщении главы области.

По словам Федорищева, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные службы.

«Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — добавил губернатор.

«112» пишет, что гранату в здание бросил «пожилой мужчина». По данным телеграм-канала, неизвестный подъехал на машине, выскочил, бросил боевую гранату и уехал.

«До здания не докинул, боеприпас рванул у крыльца, немного повредив тротуар и облицовку», — пишет «112».

SHOT отмечает, что задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

«Подозреваемого задержали, это местный житель. На момент преступления он был пьян. На допросе заявил, что гранату якобы нашел», — добавляет издание.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в пресс-релизе регионального СК.

Согласно версии следствия, мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершении указанных преступлений — ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в СК.