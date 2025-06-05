Шимпанзе начинают зевать, наблюдая не только за зевающими сородичами или людьми, но и за человекоподобными роботами. При этом некоторые из них начинают обустраивать лежанку и готовиться ко сну, показал эксперимент, описанный в журнале Experimental study.

Феномен спонтанного зевания неоднократно описывался и исследовался среди различных групп животных — приматов, в том числе людей, бонобо и шимпанзе, у собак, овец, слонов и даже волнистых попугайчиков. Точные механизмы и роль этого поведения до сих пор однозначно не раскрыты, у разных видов зевание связывают с различными физиологическими и социальными событиями, терморегуляторной функцией, переходом от состояния бодрствования к отдыху, привлечением внимания, синхронизацией поведения группы.

При этом феномен заразительного зевания, когда зевать начинают одни члены группы, глядя на других, связывают с проявлением социального взаимодействия, эмпатии, обработки эмоций и имитационных действий.

Ученые из Лондонского университета с коллегами из Испании решили выяснить, способны ли обыкновенные шимпанзе к заразительному зеванию, глядя не на других шимпанзе и людей, а на неживые объекты.

Для этого ученые создали состоящих из одной головы роботов-андроидов, способных выражать эмоции, для чего в них были встроены 33 специальных мотора, меняющие мимику лица.

Участниками эксперимента стали 14 взрослых шимпанзе возрастом от 10 до 33 лет, содержащихся в приюте для обезьян Fundació Mona в Испании. Каждому шимпанзе предстояло участвовать в 4 15-минутных сессиях наблюдений за роботами, которые по команде исследователей либо открывали рот, широко зевали, либо сохраняли неподвижное лицо, не выражавшее эмоций.

Ученые наблюдали за обезьянми с помощью камер и фиксировали их реакции. Анализ показал, что 8 из 17 шимпанзе (57,1%) демонстрировали заразное зевание, глядя на зевающего робота, и столько же обезьян начинали демонстрировать сонливость, укладываясь на земле. При этом некоторые из них начинали обустраивать лежбище, собирая для него различные предметы.

Максимальный эффект подражания достигался, когда робот открывал рот наиболее широко. «Наше исследование показало, что шимпанзе демонстрируют заразительную зевоту, наблюдая за небиологическим неживым объектом, человекоподобным андроидом, когда он зевает. Несмотря на ее неуловимую основную функцию — мы все еще не знаем, почему мы зеваем, не говоря уже о том, почему зевание заразительно — зевота может иметь эволюционно древнюю, невербальную коммуникативную роль, и ее свойство заразительности позволяет нам больше узнать о том, как люди и животные развивают способы коммуникации и социального взаимодействия», — считает автор исследования Рамиро Джоли-Машерони.

Ученые предполагают, что шимпанзе могут намеренно взаимодействовать с незнакомым роботом, пытаясь наладить контакт, имитируя его движения. С другой стороны, наблюдаемая у робота зевота может провоцировать автоматический механизм восприятия-действия, приводящий к непроизвольному поведению без явного намерения. «Изучение зевательных ответов приматов на искусственный предмет помогает нам понять механизм социального познания и взаимодействия у животных, — считают ученые. — Это междисциплинарное исследование укрепляет связь между такими областями, как психология, робототехника и зоология».