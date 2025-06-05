Не менее двух иностранных авиакомпаний начали переговоры о переводе ряда своих рейсов из трех московских аэропортов в Санкт-Петербург. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в одной из российских авиакомпаний и одном из аэропортов.

Речь идет о столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. Перевод рейсов оттуда начали обсуждать зарубежные авиаперевозчики, которые уже выполняют перелеты из петербургского аэропорта Пулково.

Одной из компаний, принявших такое решение, может быть Turkish Airlines, рассказал собеседник издания. Другой компанией, по мнению журналистов, может оказаться Emirates, чей президент Тим Кларк заявил 2 июня в разговоре с Bloomberg, что может пересмотреть расписание авиарейсов между Россией и другими странами на фоне прошедшей массированной атаки беспилотников.

Одной из основных проблем, вынуждающих иностранных авиаперевозчиков внести изменения в свои регулярные расписания, стали участившиеся ограничения на полеты в воздушном пространстве над российской столицей, отметил один из источников. Другим важным фактором он назвал увеличение числа пассажиров, приезжающих из Санкт-Петербурга в Москву ради последующего перелета.

Источник «Ведомостей» предположил, что аэропорт Пулково может быть более удобен для рейсов, обслуживаемых судами средней вместимости, несмотря на то что столичное направление, и в частности аэропорт Шереметьево, продолжает играть важную роль.

Комментируя информацию о возможном переносе рейсов иностранных авиакомпаний из Москвы в Пулково, иполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил, что межгосударственные перелеты регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, в которых может оговариваться возможность перелетов в большое количество городов.

Он также выразил уверенность в том, что российское авиационное руководство готово пойти навстречу зарубежным перевозчикам, так как заинтересовано в сохранении международного авиасообщения в текущей обстановке. По словам Пантелеева, с этой целью таким компаниям могут быть выданы разовые разрешения, а заключенные межправительственные соглашения — скорректированы в случае необходимости.

В мае российские регионы неоднократно подвергались массовым налетам украинских беспилотников, из-за которых в аэропортах вводили временные ограничения на прием и отправление авиарейсов, в том числе в Москве. О том, какими могут быть последствия этих ЧП, отраслевые эксперты рассказали в спецрепортаже RTVI.