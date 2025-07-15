Госдума в третьем чтении единогласно приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий, известный как «закон о запрете крестопада», сообщает корреспондент RTVI. За проголосовали 412 депутатов.

Закон запрещает использовать изображения культовых зданий и объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов, таких как кресты, полумесяцы, звезда Давида и другие. Этот запрет распространяется на СМИ, интернет, рекламу, товары, вывески, государственные и муниципальные символы, а также геральдические знаки.

Этот запрет не затронет музейные объекты, рассказала во время обсуждения глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, уточнив, что в связи с этим никаких проблем с публикацией изображений храмов, которые были в прошлом разрушены и лишены крестов, не будет.

Парламентарий уточнила, что можно изображать храмы и другие религиозные объекты без религиозной символики, если в тот исторический период эти символы еще не существовали. Это касается разрушенных храмов Донбасса или храмов в советских фильмах и хрониках, где такие символы просто отсутствовали.

Еще одно исключение, по ее словам, — это «изображение религиозных объектов без религиозных символов, если такое изображение не влечет за собой осквернение религиозных символов».

«Что это значит? Встречаются случаи, когда религиозные символы изображаются в разных конфессиях на напольных коврах. Это есть в исламе, в православной религии, как, например, архиерейский коврик, на который встает архиерей во время богослужения, на нем изображается храм и купола без религиозных символов. Это согласно дореволюционной традиции, чтобы крест не попирался. В этих случаях это [осквернение религиозных символов] не допускается», — рассказала Лантратова.

Депутат отметила, что законопроект о защите религиозных символов — это «ответ на ставшее уже системным явлением кощунственное затирание и цифровое уничтожение религиозных символов, с которым мы сталкиваемся все чаще и на изображениях храмов, гербов и даже в учебниках».

«Мы говорим не просто о законопроекте, а о защите самого сердца нашей цивилизации — наших святынь. <…> Этот законопроект не о введении цензуры, а о защите прав миллионов верующих нашей многоконфессиональной страны», — подчеркнула Лантратова.

По ее словам, пока «одни наши герои поднимают кресты и несут их гордо в зоне СВО», воспринимая крест как «символ чести, уверенности в правоте своего дела», то в тылу его «почему-то стыдливо замазывают».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя принятие закона о запрете так называемого «крестопада», заявил, что теперь «любители “модернизировать” купола храмов, затирая на них кресты, одним лишь порицанием не отделаются».