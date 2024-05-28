Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 годам колонии общего режима заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда.
Актрису признали виновной сразу по нескольким статьям — ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление предусматривало до 20 лет лишения свободы. Гособвинение запрашивало для женщины 11 лет колонии.
Еще двоих фигурантов дела — Ярослава Шалева и Владимира Холькина — приговорили к пяти годам и шести месяцам соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В августе 2023 года сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма в доме Рамили Искандер, который находится в поселке Марушкинское в Новой Москве. Кроме того, под обшивкой левой задней двери машины актрисы нашли почти 2 килограмма (1966 граммов) мефедрона.
После обыска Искандер задержали и заключили под стражу. По версии следствия, актриса приобрела 2,6 килограмма запрещенных веществ, из которых 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин. Остальную часть наркотиков женщина также планировала продать — для этого она договорилась со своим знакомым о создании собственной онлайн-площадки, пишут РИА Новости.
Телеграм-канал Shot cо ссылкой на источник указывал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием. Актриса назвала имя одного из соучастников, которого задержали в сентябре 2023 года в Пензенской области с десятью килограммами мефедрона. После этого дело против Искандер выделили в отдельное производство, отмечал канал.
Рамиля Искандер служила в театре РАМТ. Среди спектаклей, в которых она принимала участие, — «Денискины рассказы» (Марья Петровна), «Чехов-gala» (Татьяна Алексеевна), «Свои люди — сочтемся» (Устинья Наумовна), «Людоедик» (мама), «Ромео и Джульетта» (Капулетти, мать) и др. Звание заслуженной артистки России Искандер получила в 2021 году.
Помимо этого, Искандер снималась в кино и сериалах. В ее фильмографии — ленты «Царь», «Чужое счастье», «Людмила Гурченко», «Такая обычная жизнь», «Эксперты» и др.
Также зрители могли слышать голос актрисы в фильмах, которые она дублировала: «Вики Кристина Барселона», «Дориан Грей», «Шерлок Холмс», «Черный лебедь» и другие.