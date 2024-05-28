Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 годам колонии общего режима заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте суда.

Актрису признали виновной сразу по нескольким статьям — ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление предусматривало до 20 лет лишения свободы. Гособвинение запрашивало для женщины 11 лет колонии.

Еще двоих фигурантов дела — Ярослава Шалева и Владимира Холькина — приговорили к пяти годам и шести месяцам соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В августе 2023 года сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма в доме Рамили Искандер, который находится в поселке Марушкинское в Новой Москве. Кроме того, под обшивкой левой задней двери машины актрисы нашли почти 2 килограмма (1966 граммов) мефедрона.

После обыска Искандер задержали и заключили под стражу. По версии следствия, актриса приобрела 2,6 килограмма запрещенных веществ, из которых 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин. Остальную часть наркотиков женщина также планировала продать — для этого она договорилась со своим знакомым о создании собственной онлайн-площадки, пишут РИА Новости.

Телеграм-канал Shot cо ссылкой на источник указывал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием. Актриса назвала имя одного из соучастников, которого задержали в сентябре 2023 года в Пензенской области с десятью килограммами мефедрона. После этого дело против Искандер выделили в отдельное производство, отмечал канал.