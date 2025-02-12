Во Владикавказе во время время концерта умерла заслуженная артистка Северной Осетии, руководитель оркестра государственного ансамбля республики «Алан» Эльза Датиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры региона.

Концерт государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской республики «Нохчо» и государственного академического ансамбля танца Северной Осетии «Алан» проходил на сцене Дворца молодежи «Электрон» во Владикавказе.

Как пишет телеграм-канал «Сапа 15» со ссылкой на источники, артисты «Алана» вышли на сцену после первого номера чеченского ансамбля. Датиевой стало плохо прямо во время выступления, она потеряла сознание. После этого художественный руководитель ансамбля Землимхан Козаев объявил паузу и кулисы закрыли.

«Вскоре на место приехали врачи скорой, но спасти женщину не удалось. Концерт отменили», — пишет «Сапа 15».

О смерти артистки объявил министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров, который присутствовал на концерте. В зале в это время также находилась дочь Датиевой.

По предварительным данным, у Эльзы Датиевой было онкологическое заболевание и проблемы с сердцем.