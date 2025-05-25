Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после перформанса грузинского певца с российским флагом на музыкальном фестивале в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над флагом и привлечь виновных к ответственности.

25 мая грузинские и российские телеграм-каналы опубликовали видео выступления певца Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air. Музыкант бросил российский флаг на сцену, затем поднял его и перенес в импровизированную урну, а затем сделал вид, что справляет на него нужду. Как пишет Tbilisi life, выступление состоялось накануне, 24 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поступок Гецадзе «безобразным актом» и сообщила, что российские правоохранители дадут ему оценку. Она добавила, что «флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял».

Дипломат напомнила, что грузин Мелитон Кантария был одним из бойцов, водрузивших Знамя Победы над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года. Захарова также отметила, что «потомки царицы Тамары, <…> достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором».

Захарова привела в пример представителей рода Церетели, князя Петра Багратиона и артиста балета Николая Цискаридзе.

«Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку», — добавила представитель МИД.

Грузинские власти должны отреагировать на «непотребное» поведение Гецадзе, заявил «Абзацу» депутат Госдумы Виталий Милонов, назвав грузинского певца «извращенцем». Российским органам, в свою очередь, нужно проверить, не выступает ли Гецадзе в клубах страны, добавил парламентарий.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал выступление Гецадзе провокацией, нацеленной на срыв возможной нормализации российско-грузинских отношений.

Такую же версию выдвинул международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. Он предположил, что Гецадзе «получил свежий заказ извне от своих кураторов» на Западе, которых «сильно пугает» сближение Грузии и России.