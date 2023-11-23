В Ставрополье спасателям пришлось снимать людей с застрявшего аттракциона, в Приморье замерзшая змея забралась в частный дом, а в Красноярске задержали мужчину, который специально спускал колеса с припаркованных автомобилей, мешавших пешеходам. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В ставропольском Парке Победы спасателям пришлось снимать людей с застрявшего аттракциона — он завис на высоте 35 метров над землей. После этого следственный комитет и прокуратура организовали проверки, пишет newstracker.ru. Выяснилось, что к катанию на аттракционе допускались все желающие без учета их возраста и роста. Кроме того, сооружение не имело резервного генератора, который мог бы предотвратить зависание карусели в случае отключения энергоснабжения.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью экс-супруга: женщина нанесла бывшему возлюбленному ножевое ранение за попытку поцеловать ее, сообщает издание inkazan.ru. По предварительным данным, пара встретилась в подъезде одного из домов, чтобы поговорить и выпить алкогольные напитки. Вскоре мужчина попытался поцеловать экс-супругу, но она отказалась, после чего он стал ее избивать. Чтобы защититься, челнинка использовала складной нож, в результате чего мужчина получил серьезные травмы. Женщину суд приговорил к условному сроку.

Нижегородская область

Комитет по социальным вопросам Заксобрания Нижегородской области одобрил законопроект о запрете абортов в частных клиниках в первом чтении: десять членов комитета проголосовали «за», сообщает издание newsnn.ru. Еще один депутат воздержался от голосования, в то время как восемь других депутатов не явились на заседание.

Оренбургская область

Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял под контроль ситуацию с кладбищами в Оренбурге после жалоб граждан на то, что места погребения превращаются в настоящие свалки, сообщает издание 56orb.ru. После проведения проверки прокуратурой власти Оренбуржья привели в порядок сразу 80 кладбищ.

Омская область

На трассе Тюмень — Омск произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры, сообщает издание gorod55.ru. В результате аварии водитель грузовика получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом марки Scania.

Приморский край

В Приморском крае змея, которая замерзла от ноябрьских холодов, забралась в частный дом, пишет издание vostokmedia.com. Видео с рептилией было опубликовано в социальных сетях хозяевами дома. Местные жители узнали, что это уссурийский щитомордник, самая опасная порода змей в регионе.

Хабаровский край

В Хабаровске в декабре пройдет конкурс ледовых скульптур «Амурский Хрусталь-2023», сообщает издание transsibinfo.com. Он посвящен году Рахманинова, который был объявлен по указу президента России Владимира Путина. В текущем году со дня рождения великого композитора отмечается 150 лет. Скульпторы будут создавать свои произведения на протяжении трех дней в парке “Динамо”, а имена победителей будут объявлены в конце декабря.

Челябинская область

Бывшего генерального директора Челябинского оборонного завода Александра Нестерова задержали в Москве, сообщает издание kursdela.biz. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Правоохранители возбудили против экс-главы предприятия уголовное дело.

Красноярский край

В Красноярске задержали мужчину, который специально спускал колеса с припаркованных автомобилей, мешавших пешеходам. Как сообщает prmira.ru, 32-летний правонарушитель признался, что хотел преподать урок владельцам этих машин. За мелкое хищение ему выписали шесть протоколов. За это он может быть арестован на срок до 15 суток, а также получить штраф, либо его могут принудить к обязательным работам на срок до пятидесяти часов.