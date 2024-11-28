Крупнейшее за последние годы наступление повстанцев в Сирии вряд ли случайно началось после объявления о перемирии Израиля и Ливана. Об этом RTVI заявили глава исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

О возможном захвате Алеппо мятежниками

Сейчас в Сирии сейчас не менее 32 деревень находятся под контролем повстанцев, они подошли к одному из крупнейших городов страны — Алеппо — и вполне могут его захватить, считает Станислав Тарасов.

«Есть впечатление, что они пытаются взять этот город под свой контроль и провозгласить свое так называемое правительство. В этой ситуации фрагментация Сирии — это, конечно, серьезный фактор, который вызывает озабоченность в Москве. И [поскольку] мы выступали в роли гаранта безопасности в Сирии, появляется потенциальная возможность вовлечения России в боевые действия против этих радикальных исламистов. То есть затишье в Сирии прекращается», — прогнозирует он.

Эксперт отметил, что Турция, которая «негласно поддерживает так называемую сирийскую оппозицию», сейчас больше занята курдами, которые хотят при поддержке Башара Асада «узаконить свою автономию» или даже создать собственное государство на востоке Сирии.

«Попытки России примирить Асада с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом в последнее время не увенчались успехом, потому что Турция уклоняется от этого диалога под разными предлогами, видимо, ожидая прихода Трампа в Белый дом. Но Анкара наблюдает за ходом событий, и тоже потенциально существует опасность (или же возможность) ее вступления в боевые действия в районе Идлиба — это зона, которая отведена под контроль по астанинским договоренностям», — сообщил Тарасов.

У повстанцев сейчас недостаточно сил и техники, чтобы удержать Алеппо в случае его захвата, считает Семенов.

«Для них это неожиданно было. Они не знают, в каком направлении действовать, потому что фронт рухнул и перед ними открылось пространство для оперативного маневра. Они не ожидали, что фронт рухнет, что такой успех будет», — уточнил эксперт.

Наступление вряд ли случайно началось фактически сразу после того, как Израиль и «Хезболла» решили объявить о перемирии, добавил Семенов. Он не исключил, что повстанцы пошли на это, чтобы их потом «не обвинили в том, что они открыли второй фронт в поддержку Израиля».

«Если в широком контексте смотреть, то эта дестабилизация в Сирии не случайно совпала с мирным соглашением между Израилем и Ливаном. И, кстати говоря, Израиль в свое время ставил вопрос о контроле поставок вооружений и ресурсов через Сирию “Хезболле” в Ливан. Если будет дестабилизирована ситуация в Сирии, то, конечно, такие возможности будут прекращены. То есть здесь есть и внешние игроки. Таким образом, появляется тревожная, опасная точка уже на сирийском направлении», — считает Тарасов.

Как сирийские события могут отразиться на России

Если в текущей ситуации «следовать только духу и букве астанинского альянса» (куда входят Россия и Турция), то Москва должна согласовать с Анкарой дальнейшие действия, включая боевые, и принять решение по поводу «своего участия в этом возможном противостоянии и сирийской правительственной армии», рассказал Тарасов

Семенов отметил, что пока рано говорить о том, как наступление повстанцев изменит расклад сил в регионе, в том числе для России и Турции.

«Там нет такого уровня эскалации, чтобы сейчас можно было делать подобные выводы. Много сценариев развития, много неизвестных. Если возьмут Алеппо, это, конечно, будет серьезный удар. А если быстро это все нормализуют, это уже другой сценарий. Пока еще рано делать какие-либо выводы», — пояснил он.

Спрогнозировать действия Анкары, по мнению Тарасова, сейчас нельзя. Эксперт предположил, что именно ситуацию в Сирии президенты России и Турции обсуждали 24 ноября в ходе телефонных переговоров.

«Больше всего, конечно, волнуют турки. Эрдоган заявлял, что после Ливана фрагментация может коснуться Сирии и переброситься на Турцию через курдский фактор, и контуры такого сценария начинают просматриваться. Но как себя поведет сейчас Турция в этой ситуации, сказать сложно», — заявил он.

Что происходит в Сирии

В Сирии в ходе крупного наступления под контролем повстанцев оказались 32 деревни. Как пишет издание Sabah, это первая крупная операция антиправительственных сил, начиная с 2020 года.

Противники сирийского лидера Башара Асада взяли под свой контроль в общей сложности 250 кв. км, а также атаковали военный аэропорт Алеппо при помощи дронов и уничтожили один вертолет. Оппозиция утверждает, что захватила тяжелое вооружение и транспортные средства сирийских военных.

Кроме того, повстанцы, согласно Sabah, подошли на расстояние нескольких километров к городам Нуббул и Аз-Захра, где в большом количестве присутствуют вооруженные силы ливанского радикального движения «Хезболла». Источник издания рассказал, что сирийская правительственная армия нанесла удар по нескольким позициям мятежников в провинции Идлиб.

Общее число погибших в результате столкновений составило около 100 человек, включая 37 сирийских военных, утверждает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Пятеро сирийских военнослужащих взяты в плен, повстанцы захватили склады оружия, бронетехнику, и тяжелое вооружение, говорится в отчете.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что в нанесении ударов по позициям боевиков якобы участвует российская авиация. Минобороны России не комментировало ситуацию.