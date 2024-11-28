Сирийские повстанцы 27 ноября начали широкомасштабную атаку на Вооруженные силы страны в западном Алеппо, что стало самой заметной эскалацией сирийского конфликта с 2020 года. Боевики взяли под контроль несколько населенных пунктов и военную базу. Наблюдатели заявили о десятках погибших сирийских военных. Российские военные блогеры утверждают, что о планируемом наступлении было известно заранее, но оно стало для сирийской армии неожиданностью.

Что произошло

Сирийские боевики объявили о наступлении в своем телеграм-канале, назвав его «сдерживанием агрессии» и ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сирийской армии, передает CNN.

Оппозиционные группировки заявили о захвате более 30 деревень и военной базы 46-го полка правительственных войск — крупнейшей в этом регионе. Anadolu оценивает площадь захваченной территории в западной сельской части Алеппо в 245 кв. км. Таким образом, повстанцы оказались примерно в пяти километрах от города Алеппо, пишет агентство.

Общее число погибших в результате столкновений составило около 100 человек, включая 37 сирийских военных, утверждает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Пятеро сирийских военнослужащих взяты в плен, повстанцы также захватили склады оружия, бронетехнику, и тяжелое вооружение, говорится в отчете.

Минобороны Сирии подтвердило, что террористические группировки утром 27 ноября совершили крупную атаку на населенные пункты и военные объекты в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийские Вооруженные силы противостоят атаке «с помощью различных огневых средств и в сотрудничестве с дружественными силами», говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что боевики понесли большие потери в технике и живой силе.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что в нанесении ударов по позициям боевиков якобы участвует российская авиация. Минобороны России не комментировало ситуацию. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии на брифинге 27 ноября не упоминал о боевых действиях в республике.

«В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. <…> Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами», — заявили в Центре.

«Неожиданный апперкот»: реакция z-каналов

Боевики «несколько месяцев» не скрывали в медийном поле подготовку «неких активных действий», однако сирийское командование не предпринимало никаких упреждающих действий, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

По словам военного эксперта Михаила Звинчука (телеграм-канал «Рыбарь»), «проходило немало информации» о том, что террористы готовятся к нападению, но «по какой-то причине <…> это стало неожиданностью».

«Думается, что они [боевики] сами не ожидали, что им получится так легко прорваться к самым окраинам административного центра и перерезать трассу М5 [Алеппо — Дамаск]. Но для сирийских военнослужащих все это оказалось еще большей неожиданностью, что было заметно по скорости их передвижения от позиций», — пишет Звинчук.

Военкор РИА Новости Сергей Шилов называет наступление в Алеппо не «просто каким-то локальным боестолкновением», а крупнейшей операцией со стороны террористических группировок после четырех лет заморозки конфликта на линии фронта.

Если повстанцы удержатся на позициях, «городские кварталы Алеппо вновь ждут обстрелы из минометов и пушек “адского огня”, снайперский огонь по гражданским. А также, с учетом развития технологий, они будут использовать FPV-дроны», — прогнозирует Шилов.

Его коллега Александр Харченко, который находится в Сирии, предположил, что боевики «остановятся на каком-то рубеже возле Алеппо».

«До сих пор это нападение не выглядит как решающее сражение против сирийской армии. Скорее как неожиданный апперкот, после которого можно устоять на ногах, собраться и отправить в нокаут оппонента. Террористы сейчас пишут радостные посты, но в любом случае их судьба незавидна», — считает военкор.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев провел параллели между происходящим в Сирии и украинским конфликтом.

«Вот что бывает, когда войну не смогли завершить, а лишь заморозили. Враг укрепился, восстановился, получил помощь из Турции и напал. Хороший пример, как не надо делать на Украине», — пишет он.

В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что в результате наступления боевиков якобы погиб российский военнослужащий. На распространенных фото изображено тело мужчины с огнестрельным ранением и предположительно в российском обмундировании. Как пишет «Рыбарь», такую форму выдавали «в том числе сирийским военнослужащим и ополченцам, поэтому однозначно утверждать, что это представитель российской группировки войск, нельзя». Минобороны России и Кремль не комментировали обострение ситуации в Сирии.