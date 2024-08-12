Министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024» заявил, что специальная военная операция по сути является противостоянием с коллективным Западом во главе с США. Глава ведомства назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии, передает «Интерфакс».

«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего — высокоточным оружием», — сказал Белоусов.

Вторым условием, по его словам, является применение новых тактических приемов ведения боевых действий, включая беспилотные системы и роботизированные комплексы.

Третьим условием министр обороны назвал «создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект». Четвертым, по его мнения, является постоянное совершенствование подготовки военных кадров, особенно командного состава.

«Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума «Армия», — отметил министр.

По словам Белоусова, СВО является «вооруженным противостоянием России и коллективного Запада», которое вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка.

«В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства», — подчеркнул глава ведомства.

Белоусов, который возглавил Минобороны в мае, среди приоритетных задач на посту говорил об оснащении участников боевых действий на Украине современными вооружениями, отработке новых форм ведения боевых действий, комплектовании армии, социальной защите военных и формирование гособоронзаказа. Глава ведомства отмечал, что «все вопросы первоочередные, других просто нет».