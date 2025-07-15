Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя 1,5 месяца после его ареста. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Андрей Безверхний.

«Мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения», — сказал собеседник агентства.

3 июня на Ярославском вокзале Щепихина похитили неизвестные, затолкав в багажник Mercedes с номерами АМР, увезли за город, расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, после чего отпустили. На следующий день блогер рассказал журналистам, что его «похитили» чеченцы «на левых номерах, левых мигалках, внаглую». По словам мужчины, инциденту предшествовал некий конфликт, и хотя он успел вызвать полицию, правоохранители не прибыли вовремя.

В свою очередь чеченский министр по внешним связям Ахмед Дудаев пояснил, что это было не похищение, а задержание. По словам главы ведомства, блогер подозревается в экстремистских призывах и других правонарушениях.

5 июня Следственный комитет сообщил, что против Щепихина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкции по статье об экстремистских призывах предусматривают до шести лет тюрьмы, а за разжигание ненависти — до пяти лет лишения свободы. Основанием стало заключение психолого-лингвистической экспертизы, которая выявила в его высказываниях признаки подстрекательства к насилию и дискриминации по национальному признаку.

Кроме того, МВД сообщило, что вечером 3 июня сотрудники полиции в Москве задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале. Впоследствии было возбуждено дело по статьям о похищении человека и превышении должностных полномочий.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Щепихина на два месяца, до 5 августа. 26 июня Мосгорсуд признал законным это решение. Блогер просил суд отпустить его из-под стражи под домашний арест или подписку о невыезде.

«Я сильно раскаиваюсь… Я бы хотел просить домашний арест или подписку о невыезде», — говорил Щепихин.

Также во время заседания он сказал, что «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа». По словам корреспондента «Осторожно, новости», Щепихин хотел принести более подробные извинения, но не успел.

9 июля блогера внесли в перечень террористов и экстремистов. Попадание в перечень Росфинмониторинга ограничивает финансовые операции: включенные в список лица могут ежемесячно тратить не более 10 тыс. рублей на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода.