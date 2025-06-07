На территории промышленного предприятия в деревне Опалиха в Кстовском районе Нижегородской области загорелись емкости с битумом общим объемом 200 куб. м, сообщило региональное управление МЧС. Одновременно с этим произошел разлив жидкости. Огонь полностью уничтожил две емкости с битумом, еще одну — частично повредил.

Портал NN.RU со ссылкой на источник в правоохранительных службах пишет, что сообщение о возгорании поступило около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Очевидцы инцидента утверждают, что слышали два «хлопка» перед тем, как вспыхнул пожар, передает РЕН ТВ.

Изначально было известно о возгорании одной емкости с битумом и разливе нефтепродукта на площади 100 «квадратов».

К тушению пожара были привлечены более 70 специалистов, 26 единиц техники и поезд МЧС. Позднее группировка сил и средств была усилена и составила 110 человек и 35 единиц техники.

В 17:59 МЧС сообщило, что открытое горение ликвидировано на площади 4 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. NN.RU добавляет, что дыма стало меньше, но он по-прежнему окутывает округу.

Выяснение обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Нижегородской области, на место происшествия выехал кстовский городской прокурор Олег Купцов.

Региональный Роспотребнадзор совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» организовал исследование атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне «с учетом направления ветра». Медики рекомендовали жителям при появлении запаха гари избегать длительного пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от курения, чаще делать влажную уборку, промывать глаза, нос и горло, а также использовать маски и респираторы при выходе на улицу.