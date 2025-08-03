Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Москвой об обмене 1200 военнопленных. Об этом он рассказал по итогам обсуждения новых переговоров в Стамбуле с главой своего офиса Андреем Ермаком и секретарем украинского Совета безопасности Рустемом Умеровым.

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. <…> Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии», — рассказал украинский президент.

Зеленский сообщил, что также обсуждался вопрос подготовки энергетики и «критической инфраструктуры к отопительному сезону». Кроме того, затрагивались темы развития украинских систем ПВО и нанесения дальнобойных ударов «по российской логистике», заявил он.

Также Зеленский сообщил, что Киев с помощью США работает над возвращением украинских детей на родину.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявлял, что Москва «полностью проработала» список из имен 339 детей, который представила Украина. По его словам, часть из них уже возвращена.

«Если будут находиться их законные родители — они незамедлительно будут возвращаться. В достатке и безопасности находятся в детских учреждениях. Для нас дети — это святое», — подчеркнул он.

Возглавляющий украинскую делегацию Умеров по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Киев предложил Москве провести встречу Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным до конца августа 2025 года. По его словам, предполагается, что на ней будут присутствовать также президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган.

Российская сторона в ответ заявила, что такой формат возможен только после выработки основных договоренностей между Москвой и Киевом. Мединский подчеркивал, что встреча лидеров должна стать завершающим этапом урегулирования конфликта.