На польско-украинской границе есть сложности из-за забастовки автоперевозчиков из Польши, но со временем ситуация «потеплеет», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На границе есть сложности, я считаю, прежде всего из-за некоторых политических шагов наших соседей», — сказал Зеленский на пресс-конференции после проведения Международного саммита «Grain from Ukraine» (цитата по украинскому агентству УНИАН).

По словам политика, необходимо иметь «очень взвешенную политику» и последовательно реализовывать «план действий, по которому идти». «У нас есть этот план», — заверил украинский лидер. Он отметил, что вице-премьер-министры, глава МИД и Министерство инфраструктуры Украины уже работают в этом направлении.

В качестве примера Зеленский привел сотрудничество с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, с которым ему якобы удалось найти выход из политического тупика.

«Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям. Все потеплеет», — выразил уверенность Зеленский.

В начале ноября польские дальнобойщики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной. Как отмечала газета Politico, недовольство поляков вызвало соглашение ЕС, предоставившее выгодные условия украинским дальнобойщикам, которые берут за свои услуги меньшую плату.

В июне 2022 года ЕС разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего разрешения и международного водительского удостоверения. В марте действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок было продлено до 30 июня 2024 года.

Представители польской транспортной отрасли, как отмечало Politico, зафиксировали, что в 2023 году украинские грузовики пересекли польскую границу почти 900 тыс. раз. Для сравнения: до начала вооруженного конфликта в Польшу с Украины въезжало лишь около 180 тыс. грузовиков в год. Польские дальнобойщики жалуются, что их украинские коллеги перевозят грузы как внутри Польши, так и в третьи страны.

Мэр украинского Львова Андрей Садовой на этой неделе обратился к Польше в соцсетях на польском языке с просьбой остановить блокаду границы.

«Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины? Цена слишком высока», — написал Садовой (цитата по Klymenko Time).

Садовой назвал польских перевозчиков, блокирующих границу, «группой маргиналов».

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин ранее сообщил, что украинские перевозчики намерены подать иски к бастующим польским перевозчикам. По его словам, Киев имеет «юридическую поддержку в Польше», адвокаты выясняют, «кто виноват и кто будет платить за этот ущерб».