Одесса в среду, 6 марта, подверглась ракетному удару. Как пишет газета ProtoThema, это произошло в момент, когда в городе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По данным издания, целью удара мог быть кортеж украинского лидера. Минобороны России подтвердило удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, заявив о «достижении цели». Зеленский, комментируя ситуацию, сообщил что во время атаки он с Мицотакисом находился на территории одесского порта.

Как отмечает греческое издание, кортеж Зеленского в момент прилета ракеты находился в 150 метрах от греческой делегации. «У нас все в порядке», — сообщил позднее газете входивший в делегацию госминистр Ставрос Папаставру.

В итоге встреча Зеленского и Мицотакиса прошла по плану, однако их пресс-конференцию по соображениям безопасности не транслировали в прямом эфире, отмечает ProtoThema.

Мицотакис рассказал, что взрыв произошел «очень близко» от места, где были он и Зеленский.

«Президент Зеленский и его штаб показывали нам и объясняли значение порта. <…> Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — цитирует Мицотакиса украинское издание «Суспільне».

По словам украинского президента, в результате удара по городу есть погибшие. «Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, есть раненые», — заявил Зеленский (цитата по «Суспільне»).

В Минобороны России подтвердили удар по одесскому порту в день встречи Зеленского и Мицотакиса, заявив, что «цель удара достигнута», «объект поражен». По сообщению ведомства, в 11:40 мск российские Вооруженные силы нанесли «высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины».

Российский околовоенный телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что на фоне произошедшего возникли «слухи о возможной гибели» украинского лидера, однако «едва ли Зеленский или его кортеж был реальной целью сегодняшней атаки».

Как сообщает украинское издание «Страна», в ВСУ отрицают, что удар по Одессе связан с визитом в город Зеленского. По словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, целью Вооруженных сил России являлась припортовая инфраструктура.

Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал изданию «Украинская правда», что в результате атаки погибло пять человек.

Сам Зеленский после сообщений о ракетном ударе опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к украинцам.