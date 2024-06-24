Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На этом посту его заменит бригадный генерал Андрей Гнатов, сообщается в телеграм-канале украинского главы. О причинах кадровых перестановок Зеленский не сказал.

Командование Объединенных сил ВСУ было учреждено в 2019 году. Юрий Содоль возглавил его 11 февраля 2024-го. До этого, с 2023 года, он руководил оперативно-тактической группировкой на Угледарском направлении.

После назначения на должность командующего Объединенными силами ВСУ Содоль столкнулся с критикой. В частности, экс-лидер одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко назвал такую кадровую перестановку «катастрофой».

«Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить. Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова», — написал он на своей странице в Facebook**.

В качестве доказательства Стерненко привел 37-ю бригаду морской пехоты ВСУ, которая под командованием Содоля понесла серьезные потери.

Украинские СМИ, в том числе New Voice (NV), также пишут о критике, которую Содоль получал во время нахождения на посту командующего морской пехоты. Помимо Стерненко, негативно в его адрес высказывалась народный депутат Марьяна Безуглая. Как пишет NV, она обвинила Содоля в ненадлежащем планировании операций, что привело к гибели людей.

Ранее, 24 июня, украинское издание «Страна» сообщило, что на Содоля написали заявление в Государственное бюро расследований Украины. Его обвинили в некомпетентном командовании, которое привело к гибели большого количества солдат. Также, по данным «Страны», экс-командующего Объединенными силами ВСУ попросили проверить на возможную работу на Россию.

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