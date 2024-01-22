Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который предусматривает среди прочего развенчивание «российских мифов об Украине». Об этом глава государства объявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня соборности Украины.

«Сегодня мною подписан указ “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации”. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — заявил Зеленский, который выступил с обращением на Софийской площади в Киеве.

Согласно пресс-релизу на сайте украинского президента, в тексте указа говорится, что Россия якобы «на протяжении веков систематически уничтожала национальную идентичность, угнетала украинцев», нарушая их права «на исторически населенных ими землях».

В связи с этим украинскому кабмину поручено при участии международных экспертов разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)».

Этот план действий должен предусматривать, в частности, проработку вопроса о сборе данных о «преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами», сказано в пресс-релизе. Помимо этого, указ предусматривает:

активизацию работы «по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов» (в этом контексте отмечена необходимость проведения мероприятий, направленных на «развенчивание российских мифов об Украине»);

«развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами»;

обеспечение совместно с украинской Национальной академией наук «подготовки и распространения на Украине и в мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, об исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды»;

освещение в учебных программах и учебниках «правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации».

Что говорят в России

В России на указ Зеленского отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который связал этот документ с «провалом» украинских Вооруженных сил (ВСУ) на фронте.

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, “исторически заселенные украинцами”», — утверждает Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России». «А главному “украинцу” пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…», — считает зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин ранее уже неоднократно высказывал мнение о том, что русские и украинцы — один народ. В частности, об этом он писал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована в июле 2021 года на русском и украинском языках.

«Недавно, отвечая в ходе “Прямой линии” на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение», — отмечал тогда глава государства.

В статье также говорилось, что «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи», «в значительной степени она создавалась за счет исторической России». Об этом Путин тоже заявлял неоднократно, отмечая, в частности, что «не было же никакой Украины в составе [Российской] империи».

Российский политолог Федор Крашенинников* усмотрел в нынешнем указе Зеленского претензии на российские территории.

«Извините, а тут нет ли случайно никакого империализма и притязаний на территорию другого государства? Вроде бы уже все согласились, что претендовать на земли соседних стран под соусом “там наши живут” — плохо?», — написал Крашенинников* в своем телеграм-канале.

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