Экс-командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый получил назначение на пост командующего объединенными силами. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы государства, Драпатый будет сосредоточен исключительно на вопросах ведения боевых действий и назначен командующим объединенными силами, чтобы полностью посвятить себя фронту.

Драпатый в минувшее воскресенье, 1 июня, сообщал об уходе в отставку. Такое решение связано с ракетным ударом российских войск, в результате которого было поражено одно из учебных подразделений украинских Сухопутных войск — 239-й полигон. Однако отставку Драпатого не утвердили.

Кроме того, согласно указам, размещенным на сайте президента, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками назначен Олег Апостол, в то время как Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.

Апостол пришел на смену Игорю Скибюку, который занимал пост командующего Десантно-штурмовыми войсками с 11 февраля 2024 года. Бровди заменил Вадима Сухаревского, который руководил Силами беспилотных систем начиная с июня прошлого года.

Кроме того, на сайте опубликованы указы об увольнении Сухаревского и Скибюка, а также указ о снятии Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины увольнений в документах не указаны.