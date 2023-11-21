Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится до конца 2023 года осуществить операцию «Майдан 3», направленную на свержение власти в Киеве. Об этом он сказал в интервью The Sun.

Зеленский не впервые утверждает, что его якобы хотят сместить с поста в результате переворота, но предполагаемые сроки операции он назвал впервые.

«Название операции — «Майдан-3». Она призвана сменить президента. Может быть, не путем убийства. Я имею в виду, что планы меняются. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Вот такая идея, до конца года», — заявил украинский президент.

14 ноября издание Online.ua заявило со ссылкой на источники в сфере безопасности и обороны Украины, что российские спецслужбы якобы запустили план «Майдан-3», в рамках которых планируются массовые акции с «немирными целями» и «организация серии покушений» на украинских чиновников. По утверждению издания, операция намечена на ноябрь-декабрь 2023 года.

Зеленский впервые упомянул так называемый «Майдан-3» в разговоре с иностранными журналистами 17 ноября. Как писал Bloomberg, «план дезинформации», по словам президента, призван расколоть украинское обществе, создать «хаос» внутри страны и свергнуть Зеленского.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Зеленского постом в соцсети «ВКонтакте»: «Спутал все карты. Засветил план. <…> Придется скорректировать оперативную заготовку».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает «неизбежность нового Майдана», отменяя президентские выборы на Украине. По мнению спикера нижней палаты, Зеленский «потерял поддержку украинского народа» и «из страха перед будущим цепляется за личную власть».