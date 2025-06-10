Киев и еще несколько областей Украины подверглись удару в ночь на 10 июня. Президент страны Владимир Зеленский назвал обстрел Киева одним из крупнейших с начала конфликта. По данным российских военных пабликов, целями ударов были военные предприятия и объекты энергетики. Минобороны России не комментировало информацию. Что известно — в материале RTVI.

«Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По Украине было выпущено более 300 дронов и ракеты, утверждает он. Зеленский сообщил о 13 раненых и нескольких погибших, их число он не привел.

Зеленский после обстрелов призвал США, Европу и другие страны к «конкретным действиям» против России. «Требуется жесткое давление ради мира», — заявил украинский президент.

Согласно сводке Воздушных сил страны, удары наносились беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. В 11 местах «зафиксировано попадание», в 16 — падение обломков, говорится в сводке.

«Эта ночь была тяжелой. <…> Впереди — тяжелый день. Может быть, не один», — написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, повреждения получили 7 районов Киева — Деснянский, Шевченковский, Подольский, Дарницкий, Голосеевский, Соломенский и Оболонский.

Больше всего пострадали Киев и Киевская область, а также Одесская область, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. В результате обстрелов возникло 19 пожаров.

«Утреннее небо над Киевом — в черном дыму, качество воздуха ухудшилось», — пишет издание «Телеграф».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер — о двух погибших и девяти раненых.

Shot называет атаку дронов на Киев и область «одной из самых сильнейших». Канал сообщает о поражении завода «Артем» и резервуаров для хранения топлива в аэропорту Борисполя.

В Киеве основными целями ударов были «центры управления» и объекты ПВО, в Борисполе ― военный сектор аэропорта и лагеря военных ВСУ, которые прошли обучение в Европе, утверждает военный блогер Сергей Лебедев.

В Киеве и области под ударом оказались железнодорожные составы, производственные цеха Киевского бронетанкового завода и завода «Артем», а также топливные резервуары и склады в районе аэропорта Борисполя, пишет бывший депутат Верховной Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. В Белой Церкви и Вышгороде предположительно, целью была авиабаза.

Среди целей ударов были объекты энергетики и другие военные промпредприятия или склады, добавил военный блогер Юрий Подоляка.

«Также отработана как минимум одна символическая цель — бизнес-центр на Лукьяновке, где ранее располагался британский визовый центр. Здание полностью выгорело», — сообщает военкор Юрий Котенок.

Военный блогер Роман Алехин обратил внимание, что на видео ударов «слышна вторичная детонация». По его мнению, это свидетельствует о том, что ВСУ «действительно используют даже столичные гражданские объекты для военных целей».