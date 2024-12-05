Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против части властей Грузии. На видео в своем телеграм-канале Зеленский обвинил их в «сдаче Грузии [президенту России Владимиру] Путину».

В санкционный список, опубликованный на сайте украинского президента, вошли 19 представителей грузинского руководства. Среди них премьер Ираклий Кобахидзе, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, глава Службы безопасности Григол Лилуашвили, вице-премьер и министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани и другие.

«Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. <…> Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы», — заявил Зеленский.

Он высказал мнение, что «если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально», то результатом станут «потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы».

Зеленский призвал «Европу, Америку и всех в мире действовать так же принципиально». В решении СНБО о санкциях дано официальное поручение украинскому МИДу «проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

О готовящихся санкциях Зеленский объявил накануне, 4 декабря, реагируя на столкновения протестующих с силовиками в Грузии, которые продолжаются с 28 декабря.

Протесты вспыхнули после того, как премьер Кобахидзе анонсировал решение правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» до конца 2028 года отказаться от переговоров о вступлении страны в Евросоюз и от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. В ежедневных стычках полиция и спецназ применяют против митингующих водометы и слезоточивый газ, участники протестов запускают в сторону силовиков фейерверки и петарды.

«Это просто позорно, на какие вещи они [грузинские власти] идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко обозначает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии», — утверждает Зеленский.

Комментируя украинские санкции, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что Зеленский, «угробивший свой народ», решил «поиграть в мирового судью».