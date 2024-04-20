Президент Украины Владимир Зеленский обязал командование Вооруженных сил страны (ВСУ) фактически лишить военнослужащих доступа к игорным заведениям и онлайн-казино на время действия военного положения.

Соответствующий указ опубликован на сайте президентского офиса, он называется «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Зеленский поручил правительству Украины в течение месяца составить план ограничения любой рекламы азартных игр, разработать госсистему онлайн-мониторинга казино и организовать национальную кампанию, чтобы проинформировать население об опасности игровой зависимости, способам ее профилактики и лечения.

Кроме того, украинский кабмин должен добиться, чтобы администраторы онлайн-казино приняли комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью. В этот список входит:

запрет на регистрацию нескольких аккаунтов для одного пользователя,

ограничение длительности непрерывной игры с одного аккаунта,

ограничение общей продолжительности игры с одного аккаунта в сутки и в неделю,

введение обязательных перерывов между сеансами игры с одного аккаунта,

введение лимита расходов игрока на определенный период (день, неделя, месяц).

Также указ Зеленского предусматривает принятие мер для блокировки нелегальных сайтов с азартными играми по распоряжению «центрального органа исполнительной власти», ответственного за госполитику в сфере азартных игр и лотерей.

Минздраву Украины президент поручил в течение трех месяцев утвердить стандартный протокол лечения выраженной игровой зависимости и обучить медиков его применению и диагностике потенциальных пациентов.

Министерство соцполитики Украины за три месяца должно регламентировать услуги по социально-психологической реабилитации игроманов и организовать обучение соцработников оперативному выявлению симптомов игровой зависимости.

Служба безопасности Украины (СБУ) в соответствии с указом Зеленского за два месяца проведет проверки участников игорного бизнеса и за нарушения применять законные меры вплоть до изъятия лицензий. В случае необходимости спецслуба должна предложить ужесточающие поправки в законодательство.

Минцифры Украины в течение месяца поручено провести переговоры с Google и Apple, чтобы из украинского сегмента магазинов приложений от этих компаний были удалены приложения с азартными играми, не имеющие лицензии.

Нацбанк Украины по указу Зеленского за две недели должен оформить запрет на прием товаров двойного пользования в качестве залога. За два месяца регулятору предстоит составить для банков рекомендации, чтобы они блокировали попытки граждан оплатить игру в онлайн-казино кредитными картами. Аналогичные меры банкам придется принять и в отношении p2p-переводов.

Украинские СМИ отмечают, что необходимость жестко отрегулировать сферу азартных игр возникла на фоне многочисленных заявлений о проблеме игромании среди военнослужащих ВСУ. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в конце марта утверждал, что «девять из десяти солдат на передовой» погрязли в долгах из-за проигрышей. Он предлагал внести военных в специальный реестр, запретив им азартные игры.