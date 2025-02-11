Киев в рамках мирных переговоров с Москвой планирует обменять захваченные Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории в Курской области на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России. Об этом в интервью The Guardian заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он.
При этом глава государства добавил, что пока не знает, какую именно территорию Украина запросит в обмен.
«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — добавил Зеленский.
Он отметил, что вариант с обменом Курской области будет возможен, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Высказывания украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В разговоре с «Известиями» она отметила, что подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ в Курской области.
«Неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два», — сказала Захарова.
В начале февраля Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что Украина готова вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если граждане страны сочтут это необходимым.
«Если люди посчитают, что мы должны перейти к дипломатическим мерам, и я посчитаю, что мы готовы перейти к дипломатии, то мы будем говорить с Путиным», — сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что другим условием его переговоров с Москвой является участие в них США и стран Евросоюза. Он отметил, что это также повлияет на готовность Киева к диалогу об урегулировании конфликта.
В Кремле при этом заявляли о готовности вести переговоры с Зеленским, несмотря на то, что он не является легитимным главой государства.
«Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что позиция Москвы по поводу статуса Владимира Зеленского на Украине неоднократно была озвучена Владимиром Путиным.