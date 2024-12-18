Ученик 8-го класса общеобразовательной школы бурятского села Нижняя Иволга скоропостижно скончался во время урока, сообщило региональное следственное управление СКР. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 18 декабря. Восьмикласснику внезапно стало плохо на уроке, он потерял сознание. Учитель позвала школьных медработников и вызвала скорую, но проведенные реанимационные мероприятия не дали результата, и мальчик скончался до приезда бригады из врачебной амбулатории села.

Иволгинский районный следственный отдел СУ СКР по Бурятии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин, по которым умер мальчик. Следователи отсматривают записи установленных в школе камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину случившегося.

«По предварительным данным, мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, завтра планировал участвовать в турнире по баскетболу», — говорится в сообщении Следкома.

Ход расследования уголовного дела поставила под контроль прокуратура Иволгинского района, сообщается в телеграм-канале республиканского ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Администрация Иволгинского района выразила соболезнования близким умершего мальчика. Со ссылкой на руководство школы районные власти подчеркнули, что подросток входил в основную группу по здоровью и активно принимал участие в спортивных мероприятиях. Никаких данных о медицинских проблемах у него ранее не поступало.

«Драки, травмы и какие-либо конфликты ситуации не предшествовали. Ученик накануне урока находился в позитивном настроении, жалоб на плохое самочувствие не было», — заверили в администрации школы.

После смерти ребенка всех остальных учеников распустили по домам, вторую смену и кружки отменили. Ситуацию держит на личном контроле глава Иволгинского района.