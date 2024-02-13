Российские военные нанесли несколько массированных ударов по украинскому военному полигону в Селидово Донецкой области. По информации источников телеграм-канала Mash, в момент атаки там находилось около 1,5 тысячи украинских солдат, которых готовили для подкрепления в Авдеевку. По предварительным данным, количество погибших и раненых может составлять от 300 до 1500 человек. Украинский телеграм-канал «Герої. 35 бригада ЗСУ», подтвердил прилет по полигону и жертвы среди военнослужащих. Что об ударе по Селидово пишут военкоры и Z-каналы — в материале RTVI.

По месту недавнего удара в Селидово, где поражено крупное скопление украинских формирований, нанесен новый ракетный удар. Сообщается о срабатывании кассетной боевой части.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует удерживать город любой ценой. Битва за Авдеевку, как ожидается, повторит для ВСУ сценарий «бахмутской мясорубки».

Автор телеграм-канала «Рыбарь», экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук

По поступающей информации, поражен крупный пункт временной дислокации противника. При этом в ходе налета применялись ракеты ОТРК «Искандер» с кассетной боевой частью.

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Для размещения значительного количества живой силы как в самом городе, так и в соседних населенных пунктах имеется все необходимое. Наша команда определила основные места, где мог располагаться пункт временной дислокации противника: территория шахт и крупных фермерских участков, машиностроительный завод, а также ангары у железнодорожной станции Селидовка.

Однако в силу отсутствия средств объективного контроля установить точное место, как и подтвердить информацию о сотнях погибших весьма затруднительно. Тем не менее быстрая изоляция района и облавы СБУ свидетельствуют о поражении значимой цели: либо большого скопления личного состава, либо высокопоставленных украинских офицеров.

Журналист, блогер Юрий Подоляка

Ударов было два. Первым, кассетными боеприпасами на большой площади (благо «Искандеры» несут до 500 кг «нагрузки») мы накрыли плотно скопившихся на площадке солдат ВСУ. Это случилось примерно в 11.30.



Для справки. Кассетная БЧ «Искандера» несет 54 осколочных боевых элемента неконтактного подрыва, срабатывающих на высоте около 10 м над поверхностью земли.

Второй удар нанесли спустя час (опять же «кассетами»), когда «на точке» началась массовая эвакуация выживших и скопилось много ЛС, который оказывал помощь раненым. Причем, оба удара пришлись предельно точно. Отсюда и огромное количество жертв.

Можно, конечно, нас упрекнуть, что это не совсем гуманно. Да, пожалуй. Но дело в том, что ВСУ такую «тактику» ударов практикуют уже много месяцев. А в любую подобную «игру» всегда можно «играть» вдвоем…

Не мы первые начали «так воевать». Жаловаться тут некуда…

Военкор Юрий Котенок

Сам удар будут максимально замалчивать, а число погибших занижать. Медийно для Сырского история очень плохая. По ресурсам, замкнутым на Залужного, обязательно будет разгоняться тезис, что «при старом главкоме такого не было» (что не правда — привет 128-й бригаде).

И совершенно точно Киев все это дело в ближайшее время попытается перекрыть новой атакой, например, на Крым или Белгород.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Только вчера с группой товарищей обсуждал, что было бы неплохо резервы, которые Киев перебрасывает на Авдеевку, уничтожать там, куда их массово свозят. Перед тем, как распределить по фронту.

И вот пожалуйста. Ракетные удары по Селидово — по полигону, куда, как пишут в местных пабликах, в последние дни свозили военных. Нахлобучили кассетами. Да так, что скорые несколько часов возили тех, кого еще можно спасти.

По неподтвержденной информации, сегодня утром был нанесен успешный ракетный удар по резервам ВСУ, сосредоточенным в районе города Селидово на Донецком направлении. Сообщается о применении баллистических ракет ОТРК «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

На данный момент со стороны противника тишина, однако местные городские каналы писали о самом факте удара.

Известно, что в момент удара на объекте могли находиться до 1500 украинских военных, прибывших на учения и дальнейшее подкрепление своих сил на Авдеевке.

Безусловно, этот фатальный удар будут замалчивать как политическое так и военное руководство Украины.

Отметим, что удар по всу, был тщательно спланирован и прошел в несколько этапов.

Удар кассетами, затем несколько баллистических ракет и на завершение авиационный.

Обстановка в Селидово после массированного удара по ВСУ:



Город полностью перекрыт на въезд и выезд, у полигона множество скорых и труповозок. По имеющимся данным, военное руководство противника в полной растерянности. Число потерь исчисляется сотнями.



По предварительным данным именно 3 штурмовая бригада «Азов»*, которая должна была направится на деблокировку Авдеевского гарнизона, попала под данную раздачу.



Наши войска применили несколько ракет ОТРК «Искандер» с кассетной частью и добавили РСЗО «Смерч», также с кассетной частью.

В городе облавы СБУ в поиске наших наводчиков.

*запрещенная в России террористическая организация