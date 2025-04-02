Американский актер Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в уголовном деле об организованной сети торговли людьми, в том числе детьми. Расследование ведет отдел прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Ясса, пишет румынский портал HotNews. В прокуратуре страны подтвердили информацию о регистрации жалобы в отношении актера.

По словам одной из предполагаемых жертв, которая дала подробные показания в прокуратуре Румынии, речь идет о событиях в Каннах. Ван Дамма обвиняют в «использовании услуг лица, заведомо подвергающегося эксплуатации». Следствие полагает, что актер воспользовался сексуальными услугами пяти девушек, которых принудили к занятию проституцией.

Представители DIICOT подтвердили HotNews, что уголовное дело принято в производство. Организатором преступной сети, по данным прокуратуры, был президент некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely — Морель Боля. В ноябре 2022 года его задержали по обвинению в торговле несовершеннолетними.

«В период 2000-2016 годов несколько пострадавших, несовершеннолетних на момент совершения деяний, предположительно были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, созданные в муниципалитете Яссы, и впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения (манипуляций и эмоционального насилия)», — рассказали в DIICOT.

Адвокат Адриан Кукулис, представляющий интересы нескольких жертв, подтвердил, что имя голливудского актера фигурирует в расследовании, связанном с сексуальной эксплуатацией молодых женщин в Румынии. По его словам, «Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в использовании услуг лиц, находящихся в состоянии эксплуатации, в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса». «В деле прослеживаются международные аспекты, связанные с известными деятелями нашего детства», — добавил адвокат, имея в виду личностей, замешанных в скандале.