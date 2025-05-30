С наступлением июня в Москву и Подмосковье вернется прохлада, которая принесет с собой необременительные кратковременные дожди. Об этом рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Такой жары, как мы с вами пережили, уже, конечно, в столичном регионе не будет, потому что погода уже будет определяться ложбиной Атлантического циклона. Именно с ним ожидается понижение температуры, а потом этот воздух начнет постепенно трансформироваться, хотя фон атмосферного давления сохранится низким», — рассказала синоптик.

Это приведет к понижению температуры и станет причиной осадков на территории Москвы и области.

«Практически во все дни будут небольшие кратковременные дожди. Они будут необременительными, но тем не менее они начнут постепенно освежать воздух в столичном регионе. И ночи станут попрохладнее. Уже в ночь на воскресенье минимальная температура будет +13…+15 градусов, дневная температура +22…+24 градуса», — уточнила Позднякова.

В субботу, 31 мая, температура воздуха все еще будет превышать климатическую норму на 5 градусов, однако 1 июня западный ветер сменит преобладавший до этого ветер юго-западного направления, вместе с которым придет и понижение температуры, которая будет превышать норму уже не более, чем на 1,5-2 градуса.

«В начале следующей недели существенных осадков не ожидается, только 3-го числа есть вероятность кратковременных дождей. Температура воздуха в ночные часы будет +10…+15 градусов, дневная температура +20…+25 градусов», — сказала Позднякова.

Такая же температура ожидается практически до конца следующей недели, добавила синоптик. Она также отметила, что в эти дни ожидается лишь небольшой кратковременный дождь, а сильные порывы ветра будут возможны только 31 мая в связи с вероятностью грозы.

«Завтра есть вероятность грозы — только в том случае, если где-то она случится, возможно кратковременное усиление ветра. Именно при грозе, а так — ветер без порывов. Такого порывистого ветра, который мы наблюдали практически всю неделю, не прогнозируется», — заключила Позднякова.