Адвокат Сергей Жорин в беседе с RTVI назвал «натянутой» виновность женщины, которую по решению суда в Севастополе оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду чайлдфри из-за мема с режиссером Квентином Тарантино. Он не исключил, что теперь стоит ожидать «перегибов на местах».

«Мое мнение — в данном случае виновность, мягко говоря, натянута. Но все это ожидаемо, поскольку статья новая. Когда в законодательство вводится какое-либо изменение, какие-то новые нормы вступают в силу, то параллельно идут так называемые негласные указания “создавать практику”», — сказал Жорин.

Практика нужна для того, чтобы «закон работал», пояснил адвокат, поэтому в ближайшее время можно ожидать, что начнутся «перегибы на местах».

«То есть исполнители будут из кожи вон лезть, лишь бы создавать прецеденты привлечения тех или иных лиц к ответственности до того момента, пока все не стабилизируется и не будет четко урегулировано, кого и в каких случаях привлекать к ответственности. Но в данном случае, как я уже сказал выше, это достаточно натянутая история», — уточнил собеседник RTVI.

Ранее суд в Севастополе оштрафовал 29-летнюю женщину на 50 тыс. рублей «за пропаганду привлекательности отказа от деторождения» из-за публикаций в соцсетях постов, среди которых был мем с фейковым девизом режиссера Квентина Тарантино «делать фильмы, а не детей».

В УМВД по городу сообщили, что оперативники Центра по противодействию экстремизму обнаружили в соцсетях «мизантропические посты» местной жительницы, среди которых было «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни». После того, как вступил в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри женщина не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными, уточнили в ведомстве.

Соавтор законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, глава комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с изданием «Подъем» поддержала решение суда, добавив, что распространение мемов о том, что «дети — это излишнее, это обуза, что предпочтительнее образ жизни для себя, вот я одна, мне без детей замечательно, и вы поступайте так же» является пропагандой.

«В данном случае мемы — это инструмент, который побуждает к чему-то. <…> который направлен на то, чтобы воздействовать на сознание человека», — сказала депутат.

В конце ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды бездетности (чайлдфри). Для нарушителей предусмотрен штраф: для физлиц — на сумму до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн рублей.

Пропагандой чайлдфри не будет считаться распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей. Подобная информация и публичные действия должны быть основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру». За критерии отнесения информации к пропаганде чайлдфри отвечает Роскомнадзор.