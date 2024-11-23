Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды бездетности — чайлдфри — и штрафах до 5 млн рублей для нарушителей. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Штраф в размере 5 млн рублей предусмотрен для юридических лиц, граждане в случае нарушения закона могут быть оштрафованы на сумму до 400 тыс. рублей, должностные лица — до 800 тыс. рублей.

Соответствующие поправки внесены в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях. Владельцы интернет-ресурсов должны будут отслеживать и удалять контент, который содержит призывы к отказу от рождения детей. Если требование не будет соблюдено, сайт может быть внесен в список запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Пропагандой чайлдфри не будет считаться распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей. Подобная информация и публичные действия должны быть основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Закон о запрете пропаганды чайлдфри внесли на рассмотрение в сентябре. Депутаты фракции «Новые люди» настаивали на том, чтобы не признавать пропагандой чайлдфри информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями. Однако Госдума это предложение отклонила.

Не поддержали в Думе и инициативу депутата Елены Драпеко (СРЗП), которая предлагала не считать отказом от деторождения личный выбор и обстоятельства частной жизни.