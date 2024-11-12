Госдума единогласно во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов о запрете пропаганды бездетности — чайлдфри — и штрафах до 5 млн рублей за нарушение новых требований, передает корреспондент RTVI.

При этом депутаты сделали исключения: пропагандой чайлдфри не будет считаться распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей. Штрафовать за распространение такой информации не будут, «если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру», следует из поддержанных поправок.

Критерии отнесения информации к пропаганде чайлдфри установит Роскомнадзор.

При этом Госдума не поддержала целый блок поправок, предложенный оппозиционными фракциями и депутатом-единороссом Виталием Милоновым.

Депутаты фракции «Новые люди» настаивали на том, чтобы не признавать пропагандой чайлдфри информацию, если отказ от рождения детей связан с медицинскими противопоказаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями.

Кроме того, Госдума отклонила предложение «Новых людей», касающееся правил предвыборной агитации. Они предложили использовать в агитационных материалах изображения детей кандидата вне зависимости от их возраста, а также привлекать несовершеннолетних детей кандидата к агитации. Сейчас закон это запрещает в отношении всех лиц младше 18 лет.

Госдума также отклонила поправки депутата Елены Драпеко (СРЗП). Она предложила прописать в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» понятие отказа от деторождения. Драпеко также настаивала на том, чтобы не считать отказом от деторождения личный выбор и обстоятельства частной жизни.

«Отказом от деторождения не может быть квалифицировано изложение в печатных материалах исторических событий и/или фактов, официально введенных ограничений, обстоятельств личной жизни», — говорится в предложенной поправке.

Не получило поддержки большинства парламентариев предложение депутата Виталия Милонова («Единая Россия»), который счел необходимым включить в список запрещенной информацию, пропагандирующую безопасность аборта для беременной женщины или недостоверные сведения о развитии плода и направленную на формирование негативного отношения к беременности.

Все поправки Госдума отклонила без обсуждения.

«Мы ограничиваем любое распространение идеологии бездетности, демонстрации дискредитирующих семью материалов в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», — сказала журналистам депутат Госдумы Ирина Филатова.

Второй закон, принятый сегодня, устанавливает, что пропаганда отказа от деторождения будет наказываться так же, как и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смена пола, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

За пропаганду отказа от деторождения физических лиц будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц — до 800 тысяч, а юридических лиц — до 5 миллионов.

Принятые законы защищают традиционные, семейные ценности, отмечали депутаты во время обсуждения. В мире законы стали инструментом разрушения базовых ценностных ориентиров, которые вырабатывало человечество, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Каждый профессиональный юрист понимает, что через закон начало устанавливаться беззаконие, что под видом права и свободы начали совершаться преступления. И если сегодня в мире всерьез под вывеской научных юридических изысканий обсуждаются вопросы, которые допускают инцест, которые допускают педофилию, которые допускают смену пола, это именно тот формат новых преступлений, когда закон используется как орудие совершения преступления и разрушения базовых человеческих ценностей», — заявила Яровая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии назвал закон судьбоносным и резонансным. При этом он отметил, что у принятого документа есть критики — в первую очередь, из-за рубежа, которые «пытаются пытаются сделать все для того, чтобы нашей страны не стало, остановить развитие России».