Распространение информации о монашестве не будет расцениваться как пропаганда отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри). Соответствующую поправку думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри, передает корреспондент RTVI.

Как следует из поправок в КоАП, распространение информации «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения» не будет являться административным правонарушением.

Аналогичным образом пропагандой чайлдфри не будут считаться публичные действия, «направленные на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения».

Уточняется, что речь идет о таких действиях и информации, которые «основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был принят Госдумой в первом чтении 17 октября. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

За пропаганду отказа от деторождения грозят санкции, уже установленные Кодексом об административных правонарушениях за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола.

Для граждан законопроектом установлен штраф в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За пропаганду отказа от деторождения в СМИ или интернете штраф для юрлиц может составить до 4 млн рублей. Граждане за пропаганду в СМИ или интернете будут наказаны штрафом до 200 тыс. рублей, должностные лица — до 400 тыс. рублей.

Госдума может рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании во вторник, 12 ноября. В случае поддержки парламентарии могут сразу проголосовать и в окончательном, третьем чтении — все необходимые документы комитет Госдумы по госстроительству уже подготовил.