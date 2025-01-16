В NASA ответили на запрос RTVI про вероятность сотрудничества России и США в космической отрасли при администрации Дональда Трампа. О том, что республиканец может предложить Москве такое партнерство в рамках сделки по Украине, рассуждал колумнист The Hill Марк Уиттингтон.

«NASA — двухпартийное агентство, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить плавный переход власти к администрации Трампа в понедельник, 20 января. Мы не будем рассуждать о любых возможных изменениях в миссиях и приоритетах агентства, так как мы ждем официальных указаний от новой администрации», — говорится в ответе американского космического агентства на запрос RTVI.

Ранее обозреватель американского издания The Hill Марк Уиттингтон допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России активное взаимодействие в космической отрасли в обмен на прекращение военного конфликта на Украине.

В частности, по мнению колумниста, США могут пригласить Россию принять участие в космической программе «Артемида», а также предоставить ей доступ к американским технологиям и поставщикам оборудования — например, компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

Уиттингтон утверждает, что подобное предложение могло бы заинтересовать Россию из-за ее «больших амбиций в отношении своей космической программы», которая якобы «переживает упадок».

«Трамп пообещал прекратить [военный конфликт] на Украине. Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться», — пишет журналист.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос RTVI прокомментировать предположение Уиттингтона заявили, что этот вопрос находится не в ведении российского космического агентства.

Что такое «Артемида»

Космическая программа «Артемида» — это проект по исследованию Луны, утвержденный в 2017 году при первой администрации Дональда Трампа. Под руководством NASA в миссии также участвуют космические агентства из Европы, Японии и Канады. Главные цели проекта — высадка людей на Луне, создание на ней постоянной базы и полет на Марс.

Первый тестовый полет в рамках «Артемиды-1» прошел в 2022 году, спустя 50 лет после последней экспедиции к Луне «Аполлона». Миссия завершилась успешно: беспилотный корабль «Орион» находился в космосе 25 дней, после чего вернулся на Землю.

Впрочем, покорить Луну хочет не только «Артемида» — в этой космической гонке участвует и Китай. Пекин планирует посадить свой пилотируемый корабль на естественный спутник Земли к 2030 году.