Слухи о том, что главу Свердловской области Евгения Куйвашева могут отправить в отставку, связаны не с претензиями к нему самому, а к желанию разных лиц возглавить регион, который остается либеральным и политически «важным». Об этом RTVI заявил политолог Александр Кынев.

«Свердловская область — это сложный регион и при этом политически значимый. Желающие претендовать на руководство Свердловской областью всегда будут. Там представлено огромное количество крупного федерального бизнеса и региональный бизнес, регион всегда полон противоречий внутри, поэтому мотив здесь понятен. Это первое», — отметил он.

Во-вторых, несмотря на общее ужесточение политической ситуации в стране, регион «все равно остается относительно либеральным на общем фоне», добавил Кынев.

«Это и “Ельцин-центр”, и активная организация гражданского общества — но это особенности городской культуры, здесь губернатор ни при чем. Это субкультура Урала», — пояснил политолог.

Что касается «персональных претензий» к Куйвашеву, то сейчас их фактически нет, отметил эксперт.

«Я их особо не вижу. Когда его назначили, отношение было в первый срок скептическое. Но в дальнейшем он удачно отыграл несколько скандалов — с [Никитой] Михалковым, с [Владимиром] Соловьевым — и, защитив регион, вызвал у людей симпатии. То есть отношение к нему в последние годы как раз улучшилось. Поэтому явных причин менять его я не вижу на поверхности. Возможно, есть какие-то неявные причины, но мы о них не знаем», — резюмировал Кынев.

О «многочисленных отставках» свердловского губернатора

Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году. Издание E1.RU пишет, что все эти годы ходят слухи об отставке главы региона.

19 марта РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле обсуждали отставку Куйвашева, которого якобы должен был заменить глава Оренбургской области Денис Паслер.

При этом источник E1.RU рассказал, что оренбургский губернатор недавно «даже приезжал в Екатеринбург и провел несколько закрытых встреч». Сам Куйвашев заявил изданию, что не следит за слухами.

17 февраля о его отставке сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник. Один из собеседников газеты заявил, что «уход губернатора — “вопрос решенный” и, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы».

Сам Куйвашев заявил 66.RU, что «не знает, как реагировать на эту информацию».

«В администрации президента работают около тысячи человек. Если бы что-то подобное происходило, наверняка я был бы в курсе, но со мной это никто не обсуждал», — отметил он.

В марте 2024 года, когда в СМИ обсуждался его возможный переход в новый состав правительства России или «на повышение в Москву», Куйвашев заявил, что ему об этом «ничего не известно».

«Меня выбрали люди на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится. Мне кажется это какая-то умышленная волна», — сказал он.

Агентство ЕАН пишет, что «в отставку» уральского губернатора в 2022-2025 годах отправляли минимум 34 раза.