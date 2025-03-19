В Кремле обсуждают замену губернаторов Оренбургской и Свердловской областей Дениса Паслера и Евгения Куйвашева. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству «Единой России». По словам собеседников издания, Паслер может возглавить Свердловскую область вместо Куйвашева и это будет «не негативная отставка, а, скорее, повышение».

В пресс-службе правительства Оренбургской области на фоне сообщений о возможной отставке Паслера сообщили ТАСС, что глава региона продолжает свою работу.

«Губернатор, как и всегда, работает на месте. Его график распланирован на несколько недель вперед», — отметил собеседник агентства.

Денис Паслер занял должность временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы, набрав 65,94% голосов избирателей.

Позднее собеседники «Ведомостей» заявили, что в 2021 году обсуждалась отставка Паслера. Он якобы хотел уйти с поста по собственному желанию, но решение об этом так и не было принято.

Вопрос об отставке Паслера вновь был поднят в 2023 году, указал источник «Ведомостей». При этом один из собеседников издания объяснил, что глава Оренбургской области относится к тем губернаторам, «слухи про отставки которых ходят постоянно», хотя в результате они не уходят.

В апреле 2024 года источники «Ведомостей» сообщали, что рассматривается отставка Паслера. На это решение в том числе повлияли паводки и затопления в регионе. В мае президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков также назвал Паслера одним из трех губернаторов, которые в скором времени могут уйти в отставку.

После наводнения прошли выборы, в которых Паслер вновь одержал победу, получив 78,14% голосов. Собеседники РБК отметили, что у администрации президента нет претензий к работе главы Оренбургской области.

Политконсультант Евгений Минченко в разговоре с РБК подчеркнул, что управленческие качества Дениса Паслера позволяют ему возглавить Свердловскую область, однако у него может не быть для этого мотивации. Кроме того, решение по этому региону вряд ли примут без мнения мэра Москвы Сергей Собянина, считает эксперт.

Назначение Паслера на должность главы Свердловской области будет означать стремление федерального центра привести регион «к общему знаменателю», сказал РБК политолог Константин Калачев. Он убежден, что Паслер будет мягко и аккуратно пытаться превратить Екатеринбург из «либеральной столицы» в «патриотическую столицу».

В середине февраля «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента, писали, что также обсуждается возможная отставка главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Губернатор якобы может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года.

Как отмечало издание, отставка Куйвашева обсуждается уже давно, но многое зависит от того, как скоро удастся выбрать и согласовать кандидата на смену главы региона. Так или иначе, уход Куйвашева — «вопрос решенный» и, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы, считают источники.

Сам глава региона вскоре опроверг слухи о своей отставке и заверил, что не планирует покидать пост.