Власти Оренбургской области предварительно оценили ущерб из-за подтоплений в 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер президенту России Владимиру Путину в ходе состоявшегося 11 апреля совещания по ликвидации последствий паводка.

«Регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд рублей. Но, понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили», — заявил оренбургский губернатор в отчете президенту.

По словам Паслера, власти Оренбургской области пока провели только предварительную работу по оценке повреждений, которые вода причинила жилью и социальным объектам.

Паслер также отчитался Путину о двукратном повышении суммы единовременной матпомощи, выплачиваемой эвакуированным жителям региона. По его словам, прием заявлений на получение этого пособия организован через МФЦ и портал «Госуслуги», а помощь в оформлении оказывают в пунктах временного размещения и в каждом муниципальном образовании.

«Приняты решения о назначении выплат на 1403 человек. Фактически деньги уже получили 3245 человек», — уточнил оренбургский губернатор.

Уровень воды в реке Урал в городской черте областной столицы достиг максимума за всю историю наблюдений — 1087 см, добавил Паслер. При этом вода продолжает прибывать: по сравнению со вчерашним показателем ее уровень поднялся почти на 70 см, а за предшествующие сутки — примерно на полметра (хотя до этого сообщалось, что 10 апреля пик паводка будет пройден).

С 4 апреля в регионе из-за половодья введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Когда в Орск — второй по величине город области, где из-за паводка прорвало дамбу, — по поручению Путина 7 апреля прибыл глава МЧС, чрезвычайная ситуация в регионе была переквалифицирована в федеральную. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Орске и Оренбурге.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил эвакуацию районов, попавших в зону риска затопления при подъеме Урала, еще 5 апреля. Ситуацию он тогда называл критической, а 8 апреля — уже беспрецедентной.

В Орске подтоплено более 6,5 тысячи домов с приусадебными участками, эвакуированы свыше 2,5 тысячи местных жителей. Накануне, 10 апреля, в МЧС подчеркивали, что ситуация в регионе «остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки».

Вечером 8 апреля жители Орска вышли на несогласованный митинг с требованием отставки мэра города Василия Козупицы. Собравшиеся записали видеообращение к Путину и добились встречи с Паслером. Они выразили недовольство действиями городских властей, в особенности эвакуацей, и размером обещанных им компенсаций.

На встрече с инициативной группой горожан Паслер сообщил, что введение режима чрезвычайной ситуации предполагает выделение 21 млрд рублей с учетом количества домов на подтопленной территории, их площадь и стоимость квадратного метра жилья в Орске. Оренбургский губернатор также пообещал жителям города, что там будет построена новая дамба по «полноценному проекту» взамен старой, которую прорвало из-за паводка в нескольких местах.