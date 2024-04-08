Волна паводка на реке Урал смещается от Орска в сторону Оренбурга, сообщил 8 апреля замглавы МЧС Виктор Яцуценко. Оренбургский мэр Сергей Салмин назвал ситуацию с наводнением «беспрецедентной» и предупредил, что в ближайшие два дня она будет ухудшаться. Ожидается, что уровень воды превысит опасное значение в 930 см.

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это 1942 год — 946 см, далее 1957 год — 932 см, в 1993-1994 годах выходили за отметку восемь метров. Далее таких наводнений не было. Она [ситуация] сейчас беспрецедентная. На сегодняшний день, на восемь утра, у нас подъем воды в реке Урал составлял 872 см», — заявил Салмин в эфире телеканала «Россия 24».

С того времени вода в Урале возле города поднялась на 21 см и к 14:00 8 апреля достигла отметки 893 см, сказано на сайте мэрии.

Салмин сообщил о подтоплении более 2 тыс. приусадебных участков и свыше 1,5 тыс. домовладений. В 45 садовых товариществах, где в том числе люди живут постоянно, отсутствует электро- и газоснабжение. Около 800 жителей Оренбурга эвакуированы, добавил мэр и посетовал, что некоторых приходится эвакуировать принудительно.

В телеэфире и в своем телеграм-канале Салмин призвал оренбуржцев не надеяться, что паводок можно «переждать», и немедленно эвакуироваться.

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. <…> Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — пишет он.

Также Салмин предупредил, что если река поднимется на 10 м, то может быть затоплен Уральский водозабор. При отключении насосных станций 30% населения могут остаться без воды. Мэр заверил, что власти готовы ко всем сценариям. По его словам, бутилированную воду заранее везут из других городов и регионов, также вода будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора.

Говоря об угрозе инфекций в условиях паводка, мэр призвал опираться только на информацию из штаба и не доверять «фейкам». Салмин отметил, что вода в регионе сейчас имеет «специфическую ароматику», поскольку хлорируется. Такая вода безопасна для употребления в пищу, но ее рекомендуется предварительно кипятить, сказал глава города.

МЧС: ситуация нормализуется не раньше 25 апреля

В целом в Оренбургской области подтоплено больше 10 тыс. домов, из них 6,7 тыс. — в Орске, где ситуация изначально оказалась самой тяжелой из-за прорыва дамбы.

Администрация Орска сообщила 8 апреля, что целостность дамбы также нарушена около поселка Лесоторговый в городской черте. Жителей поселка призвали срочно эвакуироваться, организована отправка автобусов.

В Новотроицке, расположенном в 5 км от Орска, вода перелилась через дамбу, которая должна защищать район города от воды, наполняющей во время паводка озеро Сазанье. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер написал в телеграм-канале, что вода поднялась до уровня 8,5 м, все службы на месте, «ситуация под контролем». Проводится эвакуация жителей с улицы Севастопольская вдоль озера.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что волна по реке Урал прошла пределы Орска и до 17 апреля будет в районе Оренбурга. В ведомстве предупредили, что обстановка с паводками в Оренбуржье нормализуется не раньше 25 апреля.