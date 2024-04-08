В Оренбурге из-за высокого подъема паводковых вод 45 СНТ отключены от электроснабжения. Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля, говорится в телеграм-канале администрации города.

«На 9:00 8 апреля уровень воды в реке Урал составляет 872 см. В реке Сакмара вода также продолжает прибывать — ее уровень достиг отметки 783 см», — сообщат мэрия.

По данным властей города, ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая.

Сейчас подтоплено 2 015 приусадебных участков и 1 535 домов. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. «В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, в 45-ти и частично в Кузнечном — электроэнергия», — отметили в администрации.

В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку. ТАСС сообщал, что число подтопленных жилых домов на территории региона увеличилось до почти 6,3 тыс.

Пресс-служба губернатора и областного правительства сообщила, что «в целом паводковые процессы в Оренбуржье пока не снижают темп». Половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуированы более 4 тыс. человек, в том числе 885 детей.

Самая сложная ситуация сохраняется в Орске, где прорвало дамбу. Там уровень вода Урала снизился на 9 см, до 963 см. Мэр города Василий Козупица ранее писал в телеграм-канале, что из берегов выходит еще одна река — Елшанка (правый приток Урала), и призвал жителей эвакуироваться.