Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 931 см, что превышает опасную отметку. Это следует из экстренного предупреждения пресс-службы администрации города.

По информации администрации, уровень воды превысил критическую отметку в 22:00 по местному времени (20:00 по мск).

Губернатор Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал он в телеграм-канале.

В мэрии рассказали, что в результате превышения критической отметки в опасности оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок, поселок имени Куйбышева, а также ЖК Гранд-парк. Кроме того эвакуация может понадобиться жителям СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, а также СНТ Дубки и Дубовый плес.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин отмечал, что если уровень воды достигнет отметки в 930 см, то в городе может быть объявлена экстренная эвакуация. В 19:00 по местному времени в городе уже звучала сирена, сигнализирующая о повышении уровня воды.

После этого экстренно эвакуировали жителей поселка Кузнечный, который находится недалеко от центра города на правом берегу реки Урал.

По данным МЧС России, в Оренбургской области уже эвакуировано 6 555 человек, в том числе 1 597 детей. В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек. В ведомстве отметили, что к вечеру 9 апреля в регионе подтоплено более 10,3 тысяч домов и 13,1 тысяча приусадебных участков.

В МЧС также подчеркнули, что ситуация «остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки».

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что к утру вторника, 9 апреля, уровень Урала упал на 39 см и составил 928 см. В зоне подтопления находится 260 улиц, от 45 домов вода отошла.

По данным МЧС России, в Самарской области также за последние сутки от воды освободились 11 жилых домов и 376 приусадебных участков.